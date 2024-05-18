В Белгороде прогремели взрывы
Череда взрывов прогремели в Белгороде после объявления ракетной опасности, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».
Как уточняет второе госагентство, звуки были слышны в районе центральной площади города.
О включении сирен ракетной опасности губернатор Вячеслав Гладков объявил в 12:18. Он попросил белгородцев не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой и других помещениях со сплошными стенами. Находящихся на улице глава региона попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.
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