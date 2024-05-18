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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде прогремели взрывы

ТАСС и РИА сообщили о взрывах в Белгороде на фоне ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Череда взрывов прогремели в Белгороде после объявления ракетной опасности, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Как уточняет второе госагентство, звуки были слышны в районе центральной площади города.

О включении сирен ракетной опасности губернатор Вячеслав Гладков объявил в 12:18. Он попросил белгородцев не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой и других помещениях со сплошными стенами. Находящихся на улице глава региона попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Гладков возмутился беспечностью обстрелянных дроном белгородцев
Общество
Вячеслав Гладков

Материал дополняется.

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Белгород ракетная опасность взрывы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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