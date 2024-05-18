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Финансы ,  
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ЦБ назвал сроки маркировки на бирже компаний, не раскрывающих информацию

Механизм обособления бумаг компаний, которые не раскрывают достаточно информации о себе, может быть введен в течение нескольких месяцев, сообщили в ЦБ. Регулятору нужно «нащупать грань» между интересами бизнеса и инвесторов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Механизм обособления ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации может быть реализован в течение нескольких месяцев, сообщил начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петр Ломакин в кулуарах форума «Инвест Weekend», организованного РБК.

«В принципе, история, на мой взгляд, не очень сложная и может быть реализована достаточно быстро, в течение буквально нескольких месяцев», — сказал Ломакин. Точные сроки зависят от организаторов торгов, отметил он.

ЦБ введет тестирование при покупке акций плохо раскрывающихся компаний
Инвестиции
Фото:Любовь Мишина / РБК

В середине мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инициатива об обособлении бумаг с низким уровнем раскрытия сведений о себе обсуждается в ЦБ. «Обособление будет для тех эмитентов, которые раскрывают информацию меньше определенного минимума — того минимума, который защищает права инвесторов на информацию», — объяснила Набиуллина.

По словам Ломакина, сейчас ЦБ находится на начальном этапе обсуждения инициативы с рынком. В том числе регулятору нужно будет изучить и позицию эмитентов, добавил Ломакин. «Нужна дискуссия как с экспертным сообществом, так и с эмитентами самими — нужно посмотреть на их возможности в части раскрытия информации. Нужно соблюсти грамотный баланс. Есть очень чувствительная информация, но она важна для инвестора. Мы должны вот эту вот грань нащупать», — объяснил глава управления ЦБ. Минимальный перечень информации, который будет нужен для того, чтобы бумаги не обособлялись, тоже находится в процессе обсуждения, уточнил Ломакин.

Он также отметил, что пока в рамках дискуссии обсуждается только маркировка бумаг с низким раскрытием информации. При этом Набиуллина ранее говорила, что для покупки таких бумаг может быть введено тестирование для инвесторов. Возможно, эти бумаги не смогут покупать определенные клиенты, указал Ломакин.

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Эльвира Набиуллина

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов считает, что обособлять нужно и бумаги эмитентов с большой долей государственного участия. «Сегодня, к сожалению, в отношении отдельных публичных обществ, которые обращаются на бирже, где доля государства достаточно большая, вопросы установления KPI, вопросы установления заработных плат через директивы ушли в правительство. То есть совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции. Такие компании тоже должны быть помечены и для инвесторов [выделены] в отдельную категорию <...> как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», — отмечал он.

При этом в Банке России не видят необходимости для введения механизма обособления таких бумаг. «Смотреть надо на то, как эмитент раскрывает информацию, и на то, как эмитент пользуется своим правом на нераскрытие. А не на то, какая у него природа. Здесь мне все-таки кажется принципиально важной нейтральность абсолютная к форме. Важно, как мы относимся к поведению», — отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

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Для сдачи в аренду

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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