ЦБ назвал сроки маркировки на бирже компаний, не раскрывающих информацию

Механизм обособления бумаг компаний, которые не раскрывают достаточно информации о себе, может быть введен в течение нескольких месяцев, сообщили в ЦБ. Регулятору нужно «нащупать грань» между интересами бизнеса и инвесторов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Механизм обособления ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации может быть реализован в течение нескольких месяцев, сообщил начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петр Ломакин в кулуарах форума «Инвест Weekend», организованного РБК.

«В принципе, история, на мой взгляд, не очень сложная и может быть реализована достаточно быстро, в течение буквально нескольких месяцев», — сказал Ломакин. Точные сроки зависят от организаторов торгов, отметил он.

В середине мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инициатива об обособлении бумаг с низким уровнем раскрытия сведений о себе обсуждается в ЦБ. «Обособление будет для тех эмитентов, которые раскрывают информацию меньше определенного минимума — того минимума, который защищает права инвесторов на информацию», — объяснила Набиуллина.

По словам Ломакина, сейчас ЦБ находится на начальном этапе обсуждения инициативы с рынком. В том числе регулятору нужно будет изучить и позицию эмитентов, добавил Ломакин. «Нужна дискуссия как с экспертным сообществом, так и с эмитентами самими — нужно посмотреть на их возможности в части раскрытия информации. Нужно соблюсти грамотный баланс. Есть очень чувствительная информация, но она важна для инвестора. Мы должны вот эту вот грань нащупать», — объяснил глава управления ЦБ. Минимальный перечень информации, который будет нужен для того, чтобы бумаги не обособлялись, тоже находится в процессе обсуждения, уточнил Ломакин.

Он также отметил, что пока в рамках дискуссии обсуждается только маркировка бумаг с низким раскрытием информации. При этом Набиуллина ранее говорила, что для покупки таких бумаг может быть введено тестирование для инвесторов. Возможно, эти бумаги не смогут покупать определенные клиенты, указал Ломакин.

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов считает, что обособлять нужно и бумаги эмитентов с большой долей государственного участия. «Сегодня, к сожалению, в отношении отдельных публичных обществ, которые обращаются на бирже, где доля государства достаточно большая, вопросы установления KPI, вопросы установления заработных плат через директивы ушли в правительство. То есть совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции. Такие компании тоже должны быть помечены и для инвесторов [выделены] в отдельную категорию <...> как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», — отмечал он.

При этом в Банке России не видят необходимости для введения механизма обособления таких бумаг. «Смотреть надо на то, как эмитент раскрывает информацию, и на то, как эмитент пользуется своим правом на нераскрытие. А не на то, какая у него природа. Здесь мне все-таки кажется принципиально важной нейтральность абсолютная к форме. Важно, как мы относимся к поведению», — отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.