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Общество ,  
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Худрука РАМТ Алексея Бородина госпитализировали

Алексей Бородин находится в больнице с воспалением легких. Режиссеру 82 года, из них 44 он руководит РАМТом
Алексей Бородин
Алексей Бородин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин попал в больницу, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Алексей Владимирович болен, со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице, но с театром на связи», — сказано в сообщении.

Бородин рассказал «РИА Новости», что у него воспаление легких. Mash сообщает, что режиссер почувствовал себя плохо неделю назад, у него появились кашель и повысилась температура.

Бородину 82 года, он родился 6 июня 1941-го в Китае, детство провел в Шанхае. В 1950-м его семья переехала в СССР. В 1968-м окончил ГИТИС по специальности «режиссер драматического театра». С 1973-го по 1980 год возглавлял Кировский театр юного зрителя. После работы там стал худруком РАМТ (до 1992-го назывался Центральным детским театром), то есть он руководит театром 44-й год.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В РАМТе поставил спектакли «Леопольдштадт» (по Тому Стоппарду, 2023), «Нюрнберг» (2014), Эраст Фандорин (по Борису Акунину, который признан Минюстом иноагентом, 2002), «Чехов-Gala» (2010), «Горе от ума» (по Александру Грибоедову, 2021) и др.

Кроме РАМТа, Бородин ставил спектакли в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и в театрах Берлина и Рейкьявика.

С 1971-го преподавал в ГИТИСе.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, премиями президента России и правительства, а также другими наградами.

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РАМТ худрук госпитализация Алексей Бородин

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Для сдачи в аренду

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