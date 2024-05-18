В Европе призвали банки ускорить уход из России

Регулятор Евросоюза встревожен активностью США и просит банки ускорить сворачивание российского бизнеса. Наибольшее опасения вызывает Raiffeisen Bank, половину доходов которому в 2023-м принесли операции в России

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Европейский центробанк (ЕЦБ) попросил банки к июню предоставить подробную стратегию выхода с российского рынка для ускорения процесса, просьба связана с угрозой вторичных санкций со стороны США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

На прошлой неделе австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. По сведениям издания, Вашингтон обеспокоен признаками расширения присутствия Raiffeisen в России, которые обнаружила FT — с декабря по середину апреля RBI разместил почти 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу, во многих из которых говорилось, что австрийский банк стремится к увеличению российского бизнеса.

Введение вторичных санкций грозит серьезным ущербом для банковской системы, сказал знакомый с позицией ЕЦБ источник FT.

В письмах регулятора к банкам подчеркивалось растущее давление со стороны США на европейские компании. Регулятор предпочел бы избежать повторения истории с латвийским банком ABLV, рассказал собеседник FT, знакомый с позицией ЕЦБ. Банк закрылся после того, как Казначейство США обвинило его в «институционализированном отмывании денег» и нарушении санкций против КНДР, после чего ему перекрыли доступ к долларовой системе.

Помимо австрийского Raiffeisen Bank, в России продолжают работать UniCredit и «дочка» венгерского OTP Bank. Третий банк не находится под непосредственным надзором ЕЦБ. Все три банка еще в 2022 году заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако все еще остаются на рынке.

UniCredit от комментариев отказалась. OTP указал, что проводит репатриацию дивидендов в рамках усилий по сокращению присутствия в России. С начала Россией военной операции OTP не получал дивидендов от своего российского подразделения и не ожидает, что сможет сделать это в будущем, подчеркнули в OTP. Казначейство США не ответило на запросы FT.

Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для этих трех европейских банков, хотя они и начали сокращать активность. Особенно важную роль российский бизнес играет в группе RBI. Прибыль ее российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общей прибыли группы и составила €1,34 млрд, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ, которым запрещается продажа банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется на Райффайзенбанк, «ЮниКредит» и ОТП. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.