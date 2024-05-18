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Общество ,  
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Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после митинга в Бишкеке

Минздрав Киргизии: после стихийного митинга в Бишкеке пострадали 29 человек

Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после митинга в Бишкеке
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В Бишкеке 29 человек обратились за медицинской помощью после стихийного митинга, произошедшего в ночь на 18 мая в столице Киргизии, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Из них 15 человек госпитализировали в городскую больницу скорой помощи Бишкека и национальную больницу, остальным оказали помощь на месте. По состоянию на утро 18 мая в городской больнице находятся два пациента, у них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга соответственно. Врачи оценили состояние больных как относительно удовлетворительное.

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии национальной больницы и встретился с гражданином Пакистана, у которого сломана челюсть. Пострадавшего готовят к операции.

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В середине мая в одном из столичных хостелов Киргизии произошла драка между иностранцами и местными жителями. Милиция задержала троих мужчин, их национальность не назвали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ночь на 18 мая в хостел, где иностранцы подрались с местными жителями, стали приходить люди, чтобы отомстить за соотечественников. Милиция смогла договориться с митингующими, отметив, что виновных накажут по киргизским законам, а вопрос о депортации будет решаться после избрания меры пресечения. Утром 18 мая в МВД заявили, что в результате стихийного митинга пострадавших не было.

В связи с конфликтом посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека без нужды. По информации пакистанского посольства, нападениям подверглись несколько общежитий медвузов, в которых проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш.

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