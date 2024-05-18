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Футболиста «Манчестер Сити» Фодена признали лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена признали лучшим игроком сезона в АПЛ
На награду также претендовали Эрлинг Холанд, Александер Исак, Коул Палмер, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Вирджил ван Дейк и Олли Уоткинс
Фил Фоден
Фил Фоден (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ, в котором осталось провести один тур, 23-летний футболист забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

На награду также претендовали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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Коул Палмер

Уже пятый раз подряд футболист «Манчестер Сити» становится лучшим игроком сезона в АПЛ. Холанд выиграл эту награду в прошлом сезоне, Кевин Де Брёйне завоевал трофей в сезонах 2019/20 и 2021/22, а Рубен Диаш — в сезоне 2020/21.

Перед последним туром АПЛ «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опередая на два очка «Арсенал».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Фил Фоден

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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