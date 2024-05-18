«Динамо» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг в матче РПЛ
Московское «Динамо» сообщило в своем телеграм-канале, что на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» проданы все билеты.
Матч РПЛ на арене «Динамо» впервые соберет аншлаг с начала 2023 года, когда для игр чемпионата страны стал обязателен паспорт болельщика (Fan ID).
Встреча состоится 18 мая, начало — 14:00 мск.
«Билетов — нет. Это Sold out. Это аншлаг. Матч против «Крыльев» пройдет при полной поддержке наших трибун!» — говорится в сообщении.
Стадион «Динамо» вмещает 25,7 тыс. зрителей.
«Динамо» в РПЛ занимает первое место, опережая на два очка петербургский «Зенит», на три очка — «Краснодар». При определенных раскладах «бело-голубые» могут обеспечить себе чемпионство уже после 29-го тура.
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