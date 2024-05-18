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Военная операция на Украине ,  
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В Скадовске 11 человек пострадали в результате ракетного обстрела

В Скадовске Херсонской области 11 человек пострадали при ракетном обстреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В городе Скадовске Херсонской области в результате ракетного обстрела со стороны Украины разрушен жилой дом, спасатели приступили к тушению возникшего пожара, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Херсонской области.

С 10:45 до 11:08 мск в регионе действовала авиационная опасность.

Скадовск находится на берегу Черного моря. От города — около 60 км по прямой до Херсона, который контролирует украинская сторона, и примерно столько же — до Крыма.

В Херсонской области объявили авиационную опасность
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

12 мая Сальдо сообщил, что по Скадовску ударили ракетами из HIMARS. Две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. В результате удара были пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Часть города осталась без света и воды.

В Скадовске 11 человек пострадали в результате ракетного обстрела
В Скадовске 11 человек пострадали в результате ракетного обстрела

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Теги
Херсонская область Пожар ракетный обстрел Скадовск

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