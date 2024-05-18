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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объявило о взятии села Старица в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Село находится под Волчанском у границы с Россией. На этой неделе там были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов. Путин говорил, что у Москвы нет планов брать Харьков, идет создание «санитарной зоны безопасности»
Минобороны объявило о взятии села Старица в Харьковской области

Войска взяли село Старица в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Оно находится рядом с Волчанском, менее чем в 10 км от российской границы, вблизи города Шебекино и села Новая Таволжанка Белгородской области.

В мае российские силы взяли под контроль в приграничной зоне Харьковской области более десятка сел, в том числе расположенные у Волчанска Плетеневку, Гатище, Огурцово, а также некоторые населенные пункты, находящиеся ближе к трассе Белгород — Харьков.

Ведомство отчиталось, что в приграничье были поражены живая сила и технике ВСУ в районе поселка Ветеринарное Харьковской области, сел Мирополье и Локня Сумской области (в районе границы с Курской областью).

Главком ВСУ предупредил о тяжелых боях под Харьковом
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В районе у российских границ, где действует подразделение «Север», украинская армия потеряла до 150 военных, утверждают в российском Минобороны. В зоне действия группировки «Запад» (в районе границы Харьковской области и ЛНР) — до 270 военных, группировки «Центр» (севернее Донецка) — до 420, «Южной» (в районе Марьинки) — до 690, «Восток» (граница ДНР и Запорожской области) — до 155, «Днепр» (Херсонская и Запорожская области) — до 40.

17 мая главком ВСУ Александр Сырский заявил, что оборона украинской стороны под Харьковом не прорвана, но «впереди будут тяжелые бои». Он добавил, что зона активных боевых действий на харьковском направлении расширилась почти на 70 км.

Президент Владимир Путин в тот же день сказал, что у России нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».

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Харьковская область Волчанск Минобороны Украина

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