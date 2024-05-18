Reuters узнал о плане команды Трампа установить контроль над ФБР

Помощники Трампа задумали сделать из правоохранителей «цепных псов» консерваторов и реорганизовать Минюст из-за расследований против экс-президента, выяснил Reuters

Дональд Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Некоторые члены команды Дональда Трампа, ставшего фаворитом среди республиканцев на выдвижение в президенты, составили план об установлении контроля над Минюстом и ФБР, сделав министерство «цепным псом» консерваторов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на девять источников.

План состоит из двух частей. Сперва в Минюст будут назначены убежденные консерваторы, которые вряд ли станут перечить указаниям из Белого дома. Затем ведомство будут реструктуризовано, чтобы ключевые решения были сосредоточены в руках лояльных Трампу чиновников.

ФБР, согласно рассказам собеседников агентства, планируется ограничить в полномочиях, а многие обязанности бюро - передать другим правоохранительным органам. Изучается также возможность ликвидации должности главного юрисконсульта ФБР, офис которого одобрил расследование по подозрению в сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Москвой в 2016 году.

Главный юрисконсульт предоставляет юридические консультации сотрудникам ФБР по текущим расследованиям и другим вопросам. Эксперты и некоторые приближенные Трампа выразили уверенность, что закрытие офиса вынудило бы ФБР получать юридические заключения от людей, приближенных к генпрокурору, назначенного Трампом, что ограничило бы возможность бюро проводить расследования без пристального политического надзора.

Сейчас 77-летнему Трампу предъявлено в общей сложности 88 обвинений по четырем уголовным делами, два из которых завел Минюст. В них идет речь о попытках сорвать выборы 2020 года, ненадлежащем хранении секретных документов после отставки и предполагаемыми попытками скрыть выплату денег порнозвезде. Трамп заявляет о своей полной невиновности во всех делах и обвиняет Минюст в предвзятости. Ведомство в ответ подчеркивает, что расследования проводятся беспристрастно. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал создать беспристрастную систему правосудия и преследовать в судебном порядке многих своих политических оппонентов. Так, в прошлом июне он пообещал назначить «специального прокурора» для расследования дела президента Джо Байдена. Кроме того, он обещал немедленно переиздать свой указ, «восстанавливающий полномочия президента по устранению мошенников-бюрократов» и использовать его «очень агрессивно». Этот указ, названный Shedule F («График F») позволяет президенту заменить тысячи государственных служащих консервативными чиновниками. Трамп подписал его незадолго до отставки, Байден сразу отменил его после своей инаугурации.

В штабе Трампа в ответ на просьбу Reuters прокомментировать эти сведения призвали доверять только той информации, которая исходит непосредственно от самого Трампа или уполномоченного сотрудника его команды. Без этого «ни один аспект будущих президентских кадровых или политических заявлений не должен считаться официальным».

ФБР является одновременно ведомством внутренней разведки и контрразведки, а также основным федеральным правоохранительным органом. Бюро подчиняется генпрокурору и главе нацразведки. Первым из основных ценностей ФБР являются независимость и беспристрастность.