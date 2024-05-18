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Политика ,  
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На главу Алагирского района Северной Осетии завели уголовное дело

Меняйло: главу Алагирского района задержали за превышение должностных полномочий
Герман Гагиев
Герман Гагиев (Фото: алаг-ир.рф)

Главу администрации Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева задержали за превышение должностных полномочий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По словам главы Северной Осетии, Гагиев нарушил Градостроительный кодекс России. «Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги «Фиагдон — Даргавс», — уточнил Меняйло.

Он пояснил, что в 2024 году власти начали проверку использования земель и выявили огромное количество нарушений, в том числе в Алагирском районе. «Причем таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики!» — отметил Меняйло.

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Фото:Никита Попов / РБК

Дорога из Фиагдона в Даргавс пользуется популярностью у туристов, поскольку она пролегает между Кавказских гор.

Герман Гагиев родился 2 марта 1964 года в Алагире. В 2001 году его назначили заместителем главы Алагира, в 2005 — исполняющим обязанности главы города. С 2005 по 2021 год Гагиев занимал различные должности в администрации города, со 2 ноября 2021 года он возглавляет администрацию района.

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Теги
Северная Осетия Сергей Меняйло превышение должностных полномочий

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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