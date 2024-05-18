На главу Алагирского района Северной Осетии завели уголовное дело

Герман Гагиев (Фото: алаг-ир.рф)

Главу администрации Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева задержали за превышение должностных полномочий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По словам главы Северной Осетии, Гагиев нарушил Градостроительный кодекс России. «Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги «Фиагдон — Даргавс», — уточнил Меняйло.

Он пояснил, что в 2024 году власти начали проверку использования земель и выявили огромное количество нарушений, в том числе в Алагирском районе. «Причем таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики!» — отметил Меняйло.

Дорога из Фиагдона в Даргавс пользуется популярностью у туристов, поскольку она пролегает между Кавказских гор.

Герман Гагиев родился 2 марта 1964 года в Алагире. В 2001 году его назначили заместителем главы Алагира, в 2005 — исполняющим обязанности главы города. С 2005 по 2021 год Гагиев занимал различные должности в администрации города, со 2 ноября 2021 года он возглавляет администрацию района.