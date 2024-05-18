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Российский клуб сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею

Российский клуб сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею в следующем сезоне
В следующем сезоне в чемпионате Белоруссии выступит клуб из Смоленска, название которого не уточняется
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Клуб из России сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте федерации хоккея страны.

«В предстоящем спортивном сезоне хоккейный чемпионат Белоруссии вновь приобретет статус «открытого» не только на бумаге, но и на деле: состав участников экстралиги пополнит клуб из Смоленска, ранее заявивший о своем желании сыграть в сильнейшем дивизионе национального чемпионата», — говорится в сообщении.

Название этого клуба не уточняется.

В декабре «Чемпионат» сообщал, что российским клубом, который подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии, является смоленский «Славутич».

Действующим чемпионом Белоруссии является «Металлург» из Жлобина, который выигрывает золотые медали три года подряд.

«Славутич» был основан в 2010 году и выступал в первенстве ВХЛ.

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