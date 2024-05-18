В Новороссийске 26 тыс. человек остались без света из-за пожара

Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции «Кирилловская», сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

По его данным, под отключение частично попали жители сел Цемдолина и от Васильевки до Абрау-Дюрсо, также частично без света остались люди, проживающие в Приморском и Центральном внутригородском районах.

На подстанции ТП-27, которая питает эти районы, сработала защита. Аварийная бригада «Электросети Кубани» занимается включением подстанции, еще одна работает над тем, чтобы переключить энергию с «Кирилловской» на ДСК и запитать Цемдолину.

Мэр отметил, что с Новороссийским внутригородским районом ситуация сложнее. Бригада сотрудников Юго-Западных электрических сетей приступила к восстановлению энергоснабжения.

Кравченко уточнил, что свет вернется в дома 20 тыс. жителей в ближайшее время. По словам мэра, причины пожара станут известны только после того, как его потушат.

В ночь на 17 мая в Новороссийске отразили атаку беспилотников. Как рассказали РБК в отделе информационной политики и СМИ администрации города, несколько предприятий получили незначительные повреждения, но все они работают в штатном режиме. Минобороны отчиталось, что над Краснодарским краем уничтожили 44 дрона.