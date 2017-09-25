Взяли новые высоты

«Сервис-Телеком» купил сотовые вышки конкурента

На российском рынке сотовых вышек началась консолидация. Связанный с фондом RURIC «Сервис-Телеком», третья по величине компания на этом рынке, приобрел «номер четыре» — «Линк Девелопмент»

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Оператор башенной инфраструктуры (используется для установки базовых станций сотовой связи) «Сервис-Телеком» купил компанию-конкурента «Линк Девелопмент». Об этом РБК рассказал гендиректор «Сервис-Телекома» Николай Бердин. По его словам, продавцами выступили физичес​кие лица. Объединенная компания будет управлять более 1 тыс. объектов в Московской области, Краснодарском крае, на Северо-Западе, Урале и в Поволжье.

Сумму сделки Бердин не назвал, сообщив, что она была профинансирована Газпромбанком и акционерами «Сервис-Телекома». По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, она могла составить от 600 млн до 1 млрд руб. Оценка гендиректора аналитического агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина выше, он называет «Линк Девелопмент» высокомаржинальным бизнесом и оценивает его в 3 млрд руб. минус долг, который составляет около 400 млн руб.

ООО «Сервис-Телеком» было зарегистрировано в 2015 году в Московской области. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка в 2016 году — 64,9 млн руб., чистый убыток — 96 млн руб. Акционеры компании — Russian Real Estate Investment Company AB (RURIC, 50%), «Сити Капитал» (50%). RURIC — зарегистрированная в Швеции инвестиционная компания, до недавнего времени специализировалась на сделках с недвижимостью в Санкт-Петербурге. Инвесторы RURIC не раскрываются, но ранее председателем совета директоров компании был Илья Соснов, гендиректор «Русской аквакультуры», основными владельцами которой являются брат губернатора Московской области Максим Воробьев (47,85%), совладелец «Самолет Девелопмента» Михаил Кенин (23,5%) и УК «Свиньин и партнеры» (23,4%). «Сити Капитал» на 90% принадлежит Владиславу Глинбергу, бывшему члену совета директоров «Русской аквакультуры». Источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» сообщали, что инвестфонд принадлежит Вадиму Гуринову — экс-главе «Стройтрансгаза» и деловому партнеру владельца Volga Group Геннадия Тимченко. ООО «Линк Девелопмент» было зарегистрировано в 2008 году в Санкт-Петербурге. Выручка в 2016 году — 499 млн руб., чистая прибыль — 124 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», 100% компании принадлежит LDH Holding Limited.

По данным AC&M, «Сервис-Телеком» и «Линк Девелопмент» с 463 и 350 вышками соответственно являются третьим и четвертым игроками рынка среди независимых операторов башенной инфраструктуры. Бердин соглашается с оценкой, но уточняет, что до сделки у компании уже было более 500 вышек, еще некоторое количество объектов «Сервис-Телекома» и «Линк Девелопмента» находится в завершающей стадии строительства. По его словам, сооружения «Сервис-Телекома» в основном сосредоточены в Московской области. Приобретение «Линк Девелопмента» расширяет покрытие на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объяснил Бердин.

Крупнейшие независимые операторы башенной инфраструктуры — «Русские Башни» (3 тыс. объектов) и «Вертикаль» (2 тыс.).

Гендиректор «Линк Девелопмента» Алексей Кузнецов подтвердил продажу компании. «Мы были первые на рынке, стартапом, и реализовали все, что могли. Отрасль становится конкурентной, для развития требуются другие компетенции — более высокие инвестиции, возможность работы с госорганами и т.д.», — заметил он.

Особенный российский рынок

По оценке AC&M, Россия — шестой по размеру рынок в мире по числу сотовых вышек с 68 тыс. объектов по состоянию на 1 июля. Крупнейший рынок — Китай с 1,5 млн сооружений.

Основная часть инфраструктуры — 54 тыс. объектов — приходилась на сотовых операторов: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2).

Ситуация на других рынках отличается. В США 77% вышек принадлежит независимым девелоперам, в Европе — 23% (включая совместные предприятия «башенных» компаний и мобильных операторов).

«ВымпелКом», «Т2 РТК Холдинг» и «МегаФон» рассматривали возможность продажи башен, но пока сделок не было. Сделка «Сервис-Телекома» стала первым примером покупки «башенной» компании. Ранее продавались только отдельные объекты.

В мае 2016 года Бердин говорил «Коммерсанту», что компания намерена к концу года увеличить свой портфель до 1 тыс. башен, а в течение трех лет — до 5 тыс. объектов по всей стране. «Рост оказался не таким быстрым, как нам хотелось бы, — прокомментировал Бердин. — Это связано прежде всего с административными барьерами. Из-за того что земельное и градостроительное законодательство различается по регионам, на подготовку типового бизнес-кейса развертывания инфраструктуры может уходить почти год».

По прогнозу AC&M, после 2020 года соотношение спроса и предложения на рынке башенных сооружений может радикально измениться. Конструкции, которыми сейчас владеют сотовые операторы, рассчитаны на второе, третье и отчасти четвертое поколения мобильной связи (2G, 3G и 4G). Для обеспечения покрытия 5G потребуется больше базовых станций, которые будут располагаться ближе друг к другу и «спустятся» на уровень уличного фонарного столба, в помещения, торговые залы, вестибюли подземки, на элементы уличной мебели, рекламные конструкции. Компании, которые будут владеть 2–3 тыс. столбов в московской лицензионной зоне, смогут получать от арендаторов сопоставимые деньги с владельцем 10 тыс. конструкций в менее густонаселенных и благополучных регионах, прогнозировали в AC&M.