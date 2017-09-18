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Китайцы купят «Роснефть» на российские деньги
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Китайцы купят «Роснефть» на российские деньги
Газета № 155 (2652) (1809) Бизнес, 15 сен, 16:38
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Китайцы купят «Роснефть» на российские деньги
CEFC планирует привлечь средства ВТБ
Китайская корпорация CEFC привлечет средства на покупку 14,2% акций «Роснефти» в китайских и российских банках, рассказал РБК ее представитель. Среди российских кредиторов может быть ВТБ
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Помощь госбанков

Китайская CEFC частично профинансирует покупку 14,2% акций «Роснефти» за счет кредитов китайских и российских банков, сказал РБК представитель компании. «Китайские и российские банки вовлечены в сделку», — сказал он, но название конкретных банков и возможный объем кредитов не раскрыл.

CEFC договорилась о покупке такого пакета «Роснефти» за $9,1 млрд у консорциума катарского суверенного фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore, об этом было объявлено неделю назад, 8 сентября. Сделка еще не закрыта, по словам источника РБК, близкого к одной из ее сторон, на ее завершение может уйти месяц.

В пятницу, 15 сентября, агентство Reuters сообщило, что CEFC частично профинансирует сделку на заемные средства. «CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и иностранных институтов для финансирования сделки с [акциями] «Роснефти», — говорится в поступившем в Reuters сообщении CEFC. Кредиты составят примерно 60–70% суммы сделки, указывало агентство. Один источник сказал Reuters, что среди кредиторов — российский банк ВТБ, два человека назвали также Банк развития Китая (China Development Bank, CDB). Топ-менеджер CEFC пояснил агентству, что компания ведет переговоры с CDB, открывшим для CEFC кредитную линию на 30 млрд юаней (примерно $4,6 млрд). О том, что CDB выдаст кредит на покупку акций «Роснефти», знает и источник РБК в крупной китайской госкомпании.

Возможно, ВТБ будет синдицировать кредит на покупку 14,2% «Роснефти», говорит российский банкир, работающий с нефтегазовыми компаниями.

Представитель CEFC отказался комментировать возможное участие ВТБ в этой сделке. Представитель ВТБ также отказался от комментариев. Сбербанк не рассматривает возможность финансирования этой сделки, сказал РБК его представитель. Альфа-банк в этой сделке также не участвует, добавил его сотрудник. Представитель Газпромбанка пока не ответил на запрос РБК.

Glencore и QIA купили 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд в январе 2017 года. Тогда они также в основном использовали заемные средства: €5,2 млрд на сделку предоставил итальянский банк Intesa, частично покупателей мог кредитовать Газпромбанк, говорили источники РБК. Glencore и QIA решили продать большую часть своего пакета из-за роста стоимости обслуживания кредита, объяснял 8 сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. ​

«Волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В связи с этим консорциум QIA и Glencore решил найти дополнительного партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки», — говорил он.

ВТБ может второй раз поучаствовать в сделках с иностранными покупателями акций «Роснефти». В декабре 2016 года банк помог с промежуточным финансированием покупки 19,5% акций «Роснефти», предоставив на одну неделю €10,2 млрд структуре Glencore. Эта сумма была перечислена «Роснефтегазом» в федеральный бюджет 2016 года, но закрытия сделки с Glencore и QIA пришлось ждать до начала 2017 года, когда средства выдал Intesa.

Гарантия для покупателя

Привлечение кредитов на сделку с акциями «Роснефти» не выглядит чем-то экстраординарным. Независимо от размера выручки компании занимают на крупные покупки: как правило, свободных денег в таком объеме у них нет, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но возможное участие ВТБ в кредитовании китайской CEFC выглядит странно, считает президент Общества российско-китайской дружбы Олег Демихов. Привлекать деньги в Китае намного дешевле, чем в России, объясняет он. Участие российских банков выглядит неожиданным, согласен аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин: CEFC активно участвует в обеспечении Китая нефтепродуктами, у компании хорошие связи с государственными органами, и казалось, что она может найти деньги на покупку акций «Роснефти» внутри страны.

Участие российских банков вполне логично, если они предоставят меньшую часть финансирования, не согласен Полищук. Обычно в таких крупных сделках финансирование организуют и продавец, и покупатель, объясняет он. Очевидно, что Glencore и QIA были промежуточными владельцами пакета, поэтому деньги предоставляют китайские и российские банки (первоначальным продавцом пакета в декабре 2016 года выступил государственный «Роснефтегаз»). Продавец организует часть финансирования в качестве некой гарантии и участвует в сделке как заинтересованный партнер, ​объясняет аналитик. Обеспечивая часть средств, российская сторона страхует риски для покупателя, это нормальная практика, подтвердил источник РБК в китайской госкомпании.

В международной практике кредит на покупку 14,16% акций «Роснефти» обычно был бы обеспечен залогом этих акций, говорит Кокин, например, доля консорциума QIA и Glencore в «Роснефти» была заложена в банке Intesa. «Но мы не знаем, какие отношения у CEFC с государственными банками, возможно, залог будет другой или его не будет вовсе», — допускает он.

Китайской CEFC пакет «Роснефти» нужен больше, чем предыдущим владельцам, считает Полищук: Glencore — трейдер, Катар экспортирует преимущественно газ, а не нефть, а Китай — один из крупнейших импортеров нефти. В рамках сделки CEFC фактически фиксирует поставки сырья в страну, пояснил он.

В будущем CEFC может перепродать акции, не исключали ранее аналитики Renaissance Capital. У «Роснефти» очень много более традиционных партнеров среди международных нефтегазовых компаний, с которыми уже есть существующие проекты, объясняет такое предположение аналитик Renaissance Capital Александр Бурганский. Привлечение кредитного финансирования не опровергает этот тезис: в будущем CEFC может продать часть пакета в зависимости от финансовых возможностей обслуживать заем, заключает аналитик. Впрочем, Игорь Сечин говорил 8 сентября, что после завершения сделки CEFC с консорциумом структура акционеров «Роснефти» будет окончательной.

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: ВТБ , «Роснефть» , CEFC
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