Четыре ступени вниз

ЦБ снова уменьшил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, и пообещал сделать следующее понижение в период до конца первого квартала 2018 года. Эксперты ждут, что банки теперь будут смягчать условия потребкредитования

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

​Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки», — отмечается в сообщении ЦБ. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, комментируя решение о ставке, пообещала, что дальнейшие решения «будут соответствовать принципам плавности и постепенности». При этом возможна как пауза в смягчении политики, так и снижение ставки на 0,25 или 0,5 п.п., добавила она.

Сильная дефляция в августе стала ключевым фактором для такого широкого шага ЦБ по ставке. Как подчеркивают в банке, снижается инфляция на рынке непродовольственных товаров, стабилизировался рост цен на услуги на уровне около 4%. Замедляется и рост цен на продовольственные товары благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции.

По мнению ЦБ, среднесрочные риски превышения инфляцией целевого значения в 4% к концу 2017 года преобладают над рисками устойчивого отклонения вниз от 4%. Вместе с тем регулятор в пятницу снизил прогноз инфляции на конец 2017 года до 3,5–3,8%. Как отметила председатель, ЦБ считает эти прогнозы соответствующими цели — вблизи 4%.

ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год: 24 марта ставка снизилась на 0,25 п.п., до 9,75%, 28 апреля — сразу на 0,5 п.п., 16 июня — на 0,25, до 9%. По итогам предыдущего заседания совета директоров регулятор взял паузу, сохранив ставку на уровне 9%, отметив, что «инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются». Тогда банк констатировал, что пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года остается. Таким образом, ЦБ скорректировал сигнал в сентябре, удлинив срок смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) до конца первого квартала 2018 года.

Что предшествовало?

По итогам заседания в пятницу, 15 сентября, эксперты ожидали продолжения смягчения денежно-кредитной политики и склонялись к снижению ставки сразу на 0,5 п.п. За неделю до решения регулятор отмечал возможность снижения в диапазоне до 0,5 п.п. Большинство из опрошенных агентством Bloomberg 41 экономиста ожидали снижения ставки на 0,5 п.п., до 8,5%, а шесть экспертов считали, что регулятор снизит ставку на 0,25 п.п., задавая таким образом путь более плавного достижения цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года. Согласно результатам опроса Reuters, проведенного в понедельник, 11 сентября, из 23 опрошенных экономистов 20 ждали снижения ставки на 0,5 п.п., остальные три — на 0,25, до 8,75%.

Основания для снижения ставки подтверждались данными статистики: после разгона инфляции в июне и июле из-за роста цен на овощи в августе она замедлилась до исторического минимума, оказавшись ниже целевого уровня регулятора. ​По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 5 по 11 сентября 2017 года оказалась на нулевом уровне против дефляции в 0,1% неделей ранее. С начала года рост потребительских цен составил 1,7%, а с начала сентября цены снизились на 0,1%. При этом в сопоставимом периоде прошедшего года (с 6 по 12 сентября) статистическое ведомство также фиксировало нулевую инфляцию. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 11 сентября составила около 3,2%.

Влияние на рубль

Курс рубля к доллару после объявления о ставке изменился незначительно, показав снижение с 57,54 руб. на момент открытия на 0,12%, до 57,61, к 15:05 мск. Курс рубля к евро практически не изменился, оставшись на уровне открытия 68,86 руб.

Как отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук, прогнозируемая оценка курса рубля к концу года находится в районе 58,5 руб. за доллар, поэтому в текущих условиях считать, что рубль сильно отклонится от значений, нельзя. Вместе с тем аналитики Промсвязьбанка ожидают к концу года умеренное ослабление рубля до 59–60 руб. за доллар. «Последние месяцы рубль сильно скоррелирован с другими валютами развивающихся стран и укрепляется из-за хорошего спроса на операции carry trade, однако в дальнейшем политика ФРС и ЦБ может постепенно ужесточиться и ограничивать укрепление валюты», — говорит ведущий аналитик банка Роман Насонов.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова отмечает, что релиз ЦБ по итогам пятничного заседания не сильно отличается от июльской публикации. Таким образом, поясняет она, Банк России старается показать рынку, что инфляция замедляется в соответствии с прогнозами регулятора и дает сигнал о том, что будет сохранять умеренно жесткую монетарную политику без радикального снижения ставок.

Как изменится ставка до конца года

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, принципиальной разницы между понижением ставки в пятницу на 50 или 25 б.п. и не было, потому что в любом случае рынку дан сигнал к возобновлению цикла смягчения денежно-кредитной политики. По его мнению, суммарное снижение ставки до конца года вряд ли целиком зависит от сегодняшнего решения ЦБ. «Главный вопрос в том, где окажется ключевая ставка в конце цикла смягчения денежно-кредитной политики, — считает эксперт. — И здесь есть важная разница между тем, стабилизируется ли инфляция на 4%, на 3% или ниже».

По словам начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, произошедшее снижение означает, что регулятор начал позитивнее смотреть на экономический рост, в то же время отклонение инфляции ниже цели в 4% — локальное и краткосрочное явление из-за сезонности.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик прогнозирует, что на конец года ставка достигнет уровня 8,25%. ЦБ всегда действует осторожно, но к концу года он снизит ставку до 8–8,25%, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Россия — единственная из крупных стран имеет такие высокие ставки, — считает эксперт. — Это аттракцион неслыханной щедрости, который продолжит привлекать спекулянтов».

Впрочем, после объявления ЦБ своего решения экономисты начали корректировать прогнозы. «Хотя возможность снижения ставки до конца года еще остается, регулятор все же удлинил сроки смягчения денежно-кредитной политики. В этой связи мы несколько скорректировали свой прогноз по ставке и ждем, что она до конца года будет не 8–8,25%, а 8%», — указывает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин.

Как изменятся ставки?

Текущее решение регулятора по ставке закладывалось в ожидания рынка, поэтому процесс снижения ставок по депозитам и кредитам будет продолжаться, хотя уже не так динамично, считает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова. «По депозитам ставки уже давно активно снижаются и к концу квартала могут снизиться на 0,2–0,3 п.п.», — говорит она. Эксперт отмечает, что наибольшего движения стоит ждать по необеспеченным потребительским кредитам и кредитным картам, по которым сейчас ставки около 20%. «По ним ставки могут снизиться на 1–2 п.п. к концу года», — добавляет она. По ипотечному кредитованию сейчас ставки находятся на историческом минимуме, поэтому к концу года ставка по ним может понизиться не более чем на 0,5 п.п., говорят эксперты.

Ставки по депозитам и кредитам до конца года снизятся на 0,3 и 0,4 п.п. соответственно, прогнозирует Роман Насонов.

Рост будет выше, но реформы нужны

Вместе с объявлением о снижении ставки Центробанк повысил свой прогноз по росту ВВП на конец 2017 года: если раньше он составлял 1,3–1,8%, то теперь улучшился до 1,7–2,2%. Если рассматривать эти ожидания по верхней планке, то они делают ЦБ самым оптимистичным прогнозистом динамики российской экономики на этот год. До него таковым можно было считать Минэкономразвития — ведомство прогнозировало рост на 2%, а в августе пересмотрело прогноз роста до 2,1%.

ЦБ обращает внимание, что рост экономики во втором квартале превзошел ожидания (если консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост на 1,7%, то по факту он составил 2,5%). «Поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов», — отмечает регулятор. Поддержку росту, как писал РБК, оказали аномальные инвестиции, выросшие на 6,3% во втором квартале. Впрочем, аналитики ЦБ объясняли такую динамику временными факторами, в частности вложениями в строительство моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири».

«В отдельных отраслях ускорение роста было связано как с устойчивыми, так и с разовыми факторами, влияние которых во втором полугодии, вероятно, уменьшится, что отчасти подтверждается статистическими данными в июле», — подчеркивает ЦБ. Росстат не публикует динамику ВВП по месяцам, однако Минэкономразвития в июле сообщило о замедлении роста до 1,5%, что было обусловлено более слабыми показателями сельского хозяйства, промышленности и торговли, хотя их отчасти компенсировало строительство. Наиболее выраженным ухудшение динамики было в обрабатывающей промышленности, но в целом июльские данные не стоит воспринимать как смену позитивного тренда, оговаривалось Минэкономразвития.

В любом случае сейчас экономика «находится вблизи потенциального уровня», оценил в пятницу Центробанк: «Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах». Рост выше 1,5–2% возможен только при структурных реформах, в очередной раз напомнил регулятор. У Минэкономразвития долгосрочный прогноз оптимистичнее — выше 2%. ЦБ оценивает рост экономики более традиционным образом по сравнению с Минэкономразвития, не поддаваясь излишнему оптимизму, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Министерство в своем базовом прогнозе ждет ускорения роста до 2,3% к 2020 году даже при снижении цен на нефть после 2017 года.​