WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей
Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, которые помогли бы Штатам сменить власть в стране к концу 2026 года. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Материал дополняется.
