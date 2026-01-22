 Перейти к основному контенту
WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей

Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, которые помогли бы Штатам сменить власть в стране к концу 2026 года. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Материал дополняется. 

