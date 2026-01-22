Мэр Новосибирска рассказал о работах по разбору завалов рухнувшего ТЦ
Спасательная операция на месте обрушения кровли торгового центра в Первомайском районе Новосибирска завершена, при этом работы по разбору завалов будут продолжены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
К ликвидации последствий обрушения привлекли более 350 специалистов и 70 единиц техники. По решению городской комиссии для профильных служб был введен локальный режим повышенной готовности.
«Проведено отключение здания от инженерных сетей, территория остается оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории», — рассказал Кудрявцев.
Обрушение второго этажа торгового комплекса на улице Наумова произошло 21 января. В результате погиб один человек, еще двух удалось спасли — их извлекли из-под завалов сотрудники МЧС. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), Мэр поручил проверить соблюдение требований к содержанию кровли и очистке крыш от снега.
Собственник торгового центра Сергей Турков задержан на 48 часов.
