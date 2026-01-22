Мэр Новосибирска рассказал о работах по разбору завалов рухнувшего ТЦ

Мэр Кудрявцев: разбор завалов рухнувшего в Новосибирске ТЦ будет продолжен

Спасательная операция на месте обрушения кровли торгового центра в Первомайском районе Новосибирска завершена, при этом работы по разбору завалов будут продолжены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

К ликвидации последствий обрушения привлекли более 350 специалистов и 70 единиц техники. По решению городской комиссии для профильных служб был введен локальный режим повышенной готовности.

«Проведено отключение здания от инженерных сетей, территория остается оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории», — рассказал Кудрявцев.

Собственник торгового центра Сергей Турков задержан на 48 часов.

