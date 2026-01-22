На Кубани после атаки БПЛА потушили пожар в резервуаре терминала в порту

Ликвидировано открытое горение в одном из резервуаров на территории портового терминала в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Еще на одном очаг возгорания полностью потушен, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах. Всего в результате атаки БПЛА вечером 21 января повреждения получили 4 резервуара», — сказано в публикации.

Вечером 21 январе дроны ударили по портовым терминалам , в результате чего на их территории начался пожар. Всего загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

В результате атаки погибли три человека. Еще восемь пострадали. Раненных госпитализировали с травмами средней степени тяжести.