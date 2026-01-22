Супругов Клинтон привлекут к ответственности в рамках дела Эпштейна

Комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за привлечение Билла Клинтона и его супруги Хиллари к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил Axios.

Экс-президент США и бывшая госсекретарь должны были явиться в американский конгресс для дачи показания на прошлой неделе. Однако супруги не сделала это. В письме председателю комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру Клинтоны заявили, что ранее уже дали показания под присягой и отметили, что не располагают сведениями, имеющими отношение к расследованию, писала The New York Times.

Axios отметил, конгресс США редко использует инструмент привлечения к ответственности за неуважение к парламенту. Максимальное наказание по нему — до года лишения свободы и штраф $100 тысяч.

Комитет проголосовал за признание Билла и Хиллари Клинтон виновными в неуважении к конгрессу. Однако теперь эта мера должна быть одобрена в ходе голосования всей палаты представителей, уточнило издание.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

