Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, не признал вину и заявил в суде, что повреждение произошло случайно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, мужчина проходил мимо дома, увидел завядшие цветы и решил убрать мусор. Мотивация подсудимого в материалах объясняется его религиозным воспитанием и тем, что он родился в Москве.

«Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась. Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше», — сказано в публикации.

Накануне суд в Москве признал Александра Филиппова виновным в повреждении мемориальной доски Анны Политковской по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Его оштрафовали на 1 тыс. руб.

Доску, установленную на доме на улице Лесной, где жила Политковская и в подъезде которого была убита, разбили 18 января. «Новая газета» (сайт издания заблокирован, газета лишена лицензии в России), где работала журналистка, отметила тогда, что редакция и дети Политковской требуют возбудить уголовное дело в отношении виновных.

Памятная табличка с надписью «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская» была установлена в первую годовщину ее убийства.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. Следствие назвало мотивом преступления ее профессиональную деятельность.

Заказчик преступления установлен не был. В 2014 году суд признал виновными шестерых участников организации и исполнения убийства. Организатор и непосредственный исполнитель получили пожизненные сроки, остальные были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов — впоследствии участвовал в военной операции на Украине и был помилован в 2023 году.