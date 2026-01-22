 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Дмитриев задался вопросом о судьбе Канады после сделки США по Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что после сделки по Гренландии Вашингтон может заключить новую, связанную с Канадой.

«Канада следующая?» — написал Дмитриев в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию аккаунта Белого дома по оперативной связи видео, где президент США Дональд Трамп анонсировал скорое обнародование сделки по Гренландии.

«Соглашение будет опубликовано довольно скоро. Посмотрим. Сейчас оно находится в стадии разработки, но уже довольно далеко продвинулось», — сказал глава Белого дома.

Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

На фоне заявлений Трампа о намерении аннексировать Гренландию The Wall Street Journal накануне сообщила об опасениях Канады за свою независимость. В стране считают, что такой риск вероятен в случае присоединения Гренландии к США.

Неназванный канадский парламентарий заявил газете о «ненулевой» вероятности того, что суверенитет Канады может быть нарушен при таком сценарии.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Гренландия Канада США Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
