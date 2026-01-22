Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
Задержан собственник торгового центра в Новосибирске, где накануне вечером произошло обрушение, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
«[Сергей Турков] задержан на 48 часов», — сказали в ведомстве.
Обрушение второго этажа торгового комплекса на улице Наумова произошло 21 января. В здании располагались суши-бар, продуктовые магазины, а также магазины одежды и обуви. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли двух женщин. Еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести проверку соблюдения требований к содержанию кровли и очистке крыш от снега.
