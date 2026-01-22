 Перейти к основному контенту
Общество
0

Сестра пловца Свечникова рассказала о результатах экспертизы ДНК

Сестра пловца Свечникова подтвердила результаты теста ДНК

Жена пловца Николая Свечникова, считавшегося ранее пропавшим, подтвердила в разговоре с РБК результаты экспертизы ДНК, установившей ранее, что найденное на берегу Босфора тело принадлежит российскому спортсмену.

«Уже да, сегодня вечером, когда мы возвращались со встречи адвоката, адвокат Альпэрэн сообщил что результаты ДНК подтвердилось. На опознание тела поедем уже завтра утром», — рассказала она.

Для проведения экспертизы родители Свечникова сдали образцы ДНК. Результаты стали известны накануне, 21 января.

Жена пропавшего в Босфоре Свечникова обвинила спасателей в халатности
Общество
Фото:Levent Kulu / Getty Images

Неопознанное тело мужчины нашли на берегу Босфора 20 января. Вскоре жена Свечникова рассказала РБК, что мужчина на показанных ей фотографиях «на 100%» похож на ее супруга. Мать пловца заявила, что татуировки на теле похожи на те, которые были у ее сына.

Николай Свечников — кандидат в мастера спорта — пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва. Поиски пловца прекратились в октябре 2025 года.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Елена Степанова Елена Степанова
пловец Босфор пропажа экспертиза ДНК
