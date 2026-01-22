 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Неизвестный попытался сорвать флаг России в генконсульстве в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина попытался пробраться на территорию генерального консульства России в Нью-Йорке и повредил имущество дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство.

Злоумышленник забрался на балкон второго этажа, однако не смог сломать закрытые ставни. Он сорвал новогоднюю гирлянду и попытался снять российский флаг, закрепленный на флагштоке, но сделать это не удалось.

Мужчина задержан и заключен под стражу. Его личность устанавливают американские правоохранительные органы, которые прибыли по вызову российских дипломатов примерно через 15 минут.

В российской дипмиссии отметили, что провокации в отношении генконсульства носят регулярный характер, однако власти США не всегда оказывают активное противодействие таким инцидентам, несмотря на официальные обращения Москвы о необходимости обеспечения безопасности.

Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался украинцем
Политика
Посольсто России в Стокгольме

Материал дополняется. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Генконсульство России Нью-Йорк США
Материалы по теме
Дипломат ответил на данные о попытке захвата консульства России в Польше
Политика
Последнее генконсульство России закрылось в Польше
Политика
Глава МИД Индии объявил о начале работы двух консульств в городах России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Неизвестный попытался сорвать флаг России в генконсульстве в Нью-Йорке Общество, 02:42
Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями BlackRock Политика, 02:27
Генсек НАТО заявил, что по сделке о Гренландии предстоит много работы Политика, 01:54
На Кубани после атаки БПЛА потушили пожар в резервуаре терминала в порту Политика, 01:38
Начался прием заявок на участие в новом аукционе по продаже Домодедово Бизнес, 01:29
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В районе проведения форума в Давосе сработала пожарная тревога Общество, 00:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Жена пловца Свечникова рассказала о результатах экспертизы ДНК Общество, 00:39
NYT узнала детали сделки США по Гренландии Политика, 00:34
Кит Келлог нашел новую работу Политика, 00:20
Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки в 2026 году Недвижимость, 00:00
Подозрительный приход: когда переводы на карту могут заинтересовать ФНСПодписка на РБК, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех Политика, 21 янв, 23:49