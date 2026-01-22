Неизвестный попытался сорвать флаг России в генконсульстве в Нью-Йорке
Неизвестный мужчина попытался пробраться на территорию генерального консульства России в Нью-Йорке и повредил имущество дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство.
Злоумышленник забрался на балкон второго этажа, однако не смог сломать закрытые ставни. Он сорвал новогоднюю гирлянду и попытался снять российский флаг, закрепленный на флагштоке, но сделать это не удалось.
Мужчина задержан и заключен под стражу. Его личность устанавливают американские правоохранительные органы, которые прибыли по вызову российских дипломатов примерно через 15 минут.
В российской дипмиссии отметили, что провокации в отношении генконсульства носят регулярный характер, однако власти США не всегда оказывают активное противодействие таким инцидентам, несмотря на официальные обращения Москвы о необходимости обеспечения безопасности.
Материал дополняется.
