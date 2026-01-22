 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями BlackRock

BlackRock BLK $1 202,59 +0,7% Купить

Украинская делегация встретилась с представителями крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом сообщил замглавы делегации Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров в телеграм-канале.

В этих встречах с украинской стороны, помимо Умерова, участвовали Давид Арахамия и Александр Камышин.

 Кроме того, Умеров встретился с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Также он провел переговоры премьер-министрами Норвегии и Катара Йонасом Гаром Стёре и Мохаммедом бин Абдулрахманом аль Тани.

Основными темами обсуждения стали экономическое развитие, восстановление Украины после окончания конфликта с Россией и гарантии безопасности.

Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины
Политика
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Стив Уиткофф

В ноябре 2022 года Украина и консалтинговое подразделение BlackRock (объем активов на начало 2026 года составляет $14 трлн) подписали соглашения, по которым BlackRock FMA будет консультировать Киев по инвестиционной стратегии восстановления экономики. В июне 2023 года стороны представили проект Фонда развития Украины (UDF), запуск которого планировался после завершения боевых действий.

В начале 2025 года BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда и объявила о завершении бесплатной консультационной работы. В декабре 2025-го The Washington Post сообщила о переговорах Вашингтона с главой BlackRock о пересмотре проекта фонда с участием Всемирного банка. Новый план создания UDF может позволить привлечь на восстановление Украины $400 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Украина BlackRock Рустем Умеров
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке»
Политика
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Политика
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Неизвестный попытался сорвать флаг России в генконсульстве в Нью-Йорке Общество, 02:42
Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями BlackRock Политика, 02:27
Генсек НАТО заявил, что по сделке о Гренландии предстоит много работы Политика, 01:54
На Кубани после атаки БПЛА потушили пожар в резервуаре терминала в порту Политика, 01:38
Начался прием заявок на участие в новом аукционе по продаже Домодедово Бизнес, 01:29
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В районе проведения форума в Давосе сработала пожарная тревога Общество, 00:59
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Жена пловца Свечникова рассказала о результатах экспертизы ДНК Общество, 00:39
NYT узнала детали сделки США по Гренландии Политика, 00:34
Кит Келлог нашел новую работу Политика, 00:20
Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки в 2026 году Недвижимость, 00:00
Подозрительный приход: когда переводы на карту могут заинтересовать ФНСПодписка на РБК, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани возросло до трех Политика, 21 янв, 23:49