Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями BlackRock

Украинская делегация встретилась с представителями крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом сообщил замглавы делегации Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров в телеграм-канале.

В этих встречах с украинской стороны, помимо Умерова, участвовали Давид Арахамия и Александр Камышин.

Кроме того, Умеров встретился с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Также он провел переговоры премьер-министрами Норвегии и Катара Йонасом Гаром Стёре и Мохаммедом бин Абдулрахманом аль Тани.

Основными темами обсуждения стали экономическое развитие, восстановление Украины после окончания конфликта с Россией и гарантии безопасности.

В ноябре 2022 года Украина и консалтинговое подразделение BlackRock (объем активов на начало 2026 года составляет $14 трлн) подписали соглашения, по которым BlackRock FMA будет консультировать Киев по инвестиционной стратегии восстановления экономики. В июне 2023 года стороны представили проект Фонда развития Украины (UDF), запуск которого планировался после завершения боевых действий.

В начале 2025 года BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда и объявила о завершении бесплатной консультационной работы. В декабре 2025-го The Washington Post сообщила о переговорах Вашингтона с главой BlackRock о пересмотре проекта фонда с участием Всемирного банка. Новый план создания UDF может позволить привлечь на восстановление Украины $400 млрд.