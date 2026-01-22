 Перейти к основному контенту
Blue Origin заявила о создании собственного проекта-конкурента Starlink

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса планирует вывести на орбиту 5408 спутников для создания коммуникационной сети TeraWave, которая будет ориентирована на корпоративных пользователей, центры обработки данных и государственные структуры. Об этом сообщает CNBC.

Компания заявила, что скорость передачи данных со спутников на низкой и средней околоземной орбите составит до 6 терабит в секунду. Развертывание группировки планируется начать в четвертом квартале 2027 года.

Проект TeraWave, как отмечает издание, будет конкурировать с сетью Starlink компании SpaceX, которая на сегодняшний день имеет более 9000 спутников и около 9 миллионов клиентов.

Китай увидел в спутниках Starlink угрозу безопасности
В сентябре 2025 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в России появится аналог американской спутниковой системы связи Starlink. В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что суверенным ответом системе Starlink станет низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет». По его словам, после запуска проекта Россия планирует предоставлять доступ к технологии странам-союзникам.

В январе Баканов анонсировал серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет в текущем году.

