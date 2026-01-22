Politico узнало о скепсисе в ЕС после решения Трампа по тарифам

Европейские чиновники со скепсисом отнеслись к решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины против 8 стран ЕС из-за их позиции по Гренландии. Об этом сообщило Politico.

«После метаний последних нескольких дней нам теперь следует подождать и посмотреть, какие содержательные соглашения будут достигнуты между генеральным секретарем НАТО Рютте и господином Трампом. Какое бы решение сейчас ни было найдено по Гренландии, все должны понимать, что мы не можем просто откинуться назад и расслабиться», — сказал вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайл.

Один из европейских чиновников анонимно сказал журналистам, что не стал бы называть «фантастическими новостями» заявление Трампа об отмене пошлин.

«Мы не можем жить или управлять нашими странами, основываясь на публикациях в социальных сетях», — сказал он.

Материал дополняется.