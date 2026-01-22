 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Все российские аэропорты возобновили полеты после ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда (Гумрак), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Краснодара (Пашковский) и Геленджика возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напомнило агентство.

Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Фото:James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы накануне вечером. Тогда же были введены ограничения для аэропорта Сочи. О том, что воздушный хаб в последнем городе возобновил работу, агентство сообщило менее трех часов спустя.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, вскоре после объявления мер для краснодарской авиагавани Минобороны сообщило, что над Кубанью были сбиты четыре дрона. Их уничтожили в период с 18:00 до 20:00 мск. Позднее, с 20:00 до 23:00 мск над регионом перехватили еще восемь БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Росавиация аэропорты Запрет полетов
Материалы по теме
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль
Общество
Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Почему банкам в 15 раз повысят отчетный порог по сделкам с недвижимостьюПодписка на РБК, 07:00
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей Политика, 06:51
Все российские аэропорты возобновили полеты после ограничений Политика, 06:36
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок Политика, 06:22
Мэр Новосибирска рассказал о работах по разбору завалов рухнувшего ТЦ Общество, 05:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей Политика, 05:44
Blue Origin заявила о создании собственного проекта-конкурента Starlink Политика, 05:41
Главе Калифорнии не дали выступить в Давосе после критики Белого дома Политика, 05:32
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали Общество, 04:29
Дмитриев задался вопросом о судьбе Канады после сделки США по Гренландии Политика, 04:21
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании Политика, 03:57