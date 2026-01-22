Все российские аэропорты возобновили полеты после ограничений
Аэропорты Волгограда (Гумрак), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Краснодара (Пашковский) и Геленджика возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напомнило агентство.
Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы накануне вечером. Тогда же были введены ограничения для аэропорта Сочи. О том, что воздушный хаб в последнем городе возобновил работу, агентство сообщило менее трех часов спустя.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, вскоре после объявления мер для краснодарской авиагавани Минобороны сообщило, что над Кубанью были сбиты четыре дрона. Их уничтожили в период с 18:00 до 20:00 мск. Позднее, с 20:00 до 23:00 мск над регионом перехватили еще восемь БПЛА.
