Бизнес⁠,
0

Начался прием заявок на участие в новом аукционе по продаже Домодедово

Прием заявок на участие в повторных торгах по продаже аэропорта Домодедово начался 22 января 2026 года с 00:01 мск, следует из данных «ГИС торги».

Прием заявок завершится 28 января 2026 года в 17:00 мск. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива. Таким образом, она составит 132,2 млрд руб., с возможным снижением до 50%. Шаг понижения составляет 10% от начальной цены, или 13,2 млрд руб. В случае появления нескольких покупателей на одном ценовом уровне торги перейдут к повышению цены с шагом 5%.

Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Первая попытка продажи группы «Домодедово» завершилась безрезультатно. На аукцион была подана одна заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, однако его не допустили к торгам. В Шереметьево заявляли РБК о готовности участвовать в конкурсе по продаже этих активов, если аукцион пойдет на понижение цены. Бизнесмен Олег Дерипаска ранее оценил реальную стоимость актива в 40 млрд руб. О том, что уже есть желающие и инвесторы для его приобретения заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
аэропорт Домодедово торги аукционы
