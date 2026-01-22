Главе Калифорнии не дали выступить в Давосе после критики Белого дома

Губернатору Калифорнии демократ Гэвину Ньюсому, потенциальному кандидату в президенты на выборах 2028 года, отказали во входе в павильон США в Давосе, где он должен был выступить на площадке Всемирного экономического форума. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети X.

В заявлении говорится, что под давлением Белого дома и Госдепартамента USA House, выступающий официальным павильоном США, отказал Ньюсому в доступе для общения со СМИ, несмотря на приглашение со стороны журнала Fortune, официального медиапартнера форума, сообщает The Hill. Fortune подтвердил, что приглашал губернатора к участию в беседе, однако позднее получил уведомление от USA House о невозможности обеспечить его присутствие.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что в Давосе «никто не знает», кто такой «третьесортный губернатор» Ньюсом, и раскритиковала его поездку за границу. Министр финансов США Скотт Бессент, выступая на брифинге в американском павильоне, также подверг губернатора критике, связав его экономическую политику с оттоком населения и дефицитом бюджета Калифорнии, а затем охарактеризовал его как «самодовольного» и «экономически неграмотного».

Конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами, находящимися у власти в Калифорнии, длится не первый год, а сам президент неоднократно коверкал фамилию губернатора штата, пренебрежительно называя его «Ньюскам» (Newscum, от англ. scum — отброс).

Politico ранее писало о планах Ньюсома использовать площадку форума для критики экономической политики президента США. Он также планировал обвинить состоятельную аудиторию в «соучастии» в действиях Трампа.