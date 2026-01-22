 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главе Калифорнии не дали выступить в Давосе после критики Белого дома

Губернатору Калифорнии демократ Гэвину Ньюсому, потенциальному кандидату в президенты на выборах 2028 года, отказали во входе в павильон США в Давосе, где он должен был выступить на площадке Всемирного экономического форума. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети X.

В заявлении говорится, что под давлением Белого дома и Госдепартамента USA House, выступающий официальным павильоном США, отказал Ньюсому в доступе для общения со СМИ, несмотря на приглашение со стороны журнала Fortune, официального медиапартнера форума, сообщает The Hill. Fortune подтвердил, что приглашал губернатора к участию в беседе, однако позднее получил уведомление от USA House о невозможности обеспечить его присутствие.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что в Давосе «никто не знает», кто такой «третьесортный губернатор» Ньюсом, и раскритиковала его поездку за границу. Министр финансов США Скотт Бессент, выступая на брифинге в американском павильоне, также подверг губернатора критике, связав его экономическую политику с оттоком населения и дефицитом бюджета Калифорнии, а затем охарактеризовал его как «самодовольного» и «экономически неграмотного».

Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента
Политика
Гэвин Ньюсом

Конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами, находящимися у власти в Калифорнии, длится не первый год, а сам президент неоднократно коверкал фамилию губернатора штата, пренебрежительно называя его «Ньюскам» (Newscum, от англ. scum — отброс).

Politico ранее писало о планах Ньюсома использовать площадку форума для критики экономической политики президента США. Он также планировал обвинить состоятельную аудиторию в «соучастии» в действиях Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Давос США Калифорния Гэвин Ньюсом Белый дом
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей Политика, 05:44
Blue Origin заявила о создании собственного проекта-конкурента Starlink Политика, 05:41
Главе Калифорнии не дали выступить в Давосе после критики Белого дома Политика, 05:32
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали Общество, 04:29
Дмитриев задался вопросом о судьбе Канады после сделки США по Гренландии Политика, 04:21
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании Политика, 03:57
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Politico узнало о скепсисе в ЕС после решения Трампа по Гренландии Политика, 03:39
Супругов Клинтон привлекут к ответственности в рамках дела Эпштейна Политика, 02:59
Неизвестный попытался сорвать флаг России в генконсульстве в Нью-Йорке Общество, 02:42
Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями BlackRock Политика, 02:27
Генсек НАТО заявил, что по сделке о Гренландии предстоит много работы Политика, 01:54
На Кубани после атаки БПЛА потушили пожар в резервуаре терминала в порту Политика, 01:38
Начался прием заявок на участие в новом аукционе по продаже Домодедово Бизнес, 01:29