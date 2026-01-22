В районе проведения форума в Давосе сработала пожарная тревога

В районе Конгресс-центра швейцарского Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сработала пожарная сигнализация, сообщает Blick со ссылкой на пресс-секретаря полиции Граубюндена Романа Рюэгга.

На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Службы безопасности оттесняли людей от входа на территорию проведения форума.

Издание отмечает, что пока неясно, шла ли речь о реальном возгорании или о ложном срабатывании сигнализации. По данным одного из очевидцев, ранее вечером пожар произошел в небольшом деревянном домике рядом с отелем Victoria Tower.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В форуме участвуют более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее в рамках ВЭФ прошла встреча спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как «очень позитивные».

На форуме также выступил лидер США Дональд Трамп. Ранее Axios со ссылкой на источник сообщил, что глава Белого дома планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях форума 22 января.