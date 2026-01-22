Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

Обсуждаемое президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Данией над островом. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.

Предложение Рютте Трампу подразумевает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Штатам строить военные базы на острове, если НАТО считало это целесообразным.

Также предложенный генсеком НАТО проект сделки подразумевает размещение в Гренландии американской системы «Золотой купол», усиление активности альянса в арктическом регионе, повышение безопасности Гренландии и «дополнительную работу по сырьевым материалам». Еще один пункт соглашения: противодействие «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и Китая в районе острова.

Материал дополняется.