Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
Обсуждаемое президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Данией над островом. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.
Предложение Рютте Трампу подразумевает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Штатам строить военные базы на острове, если НАТО считало это целесообразным.
Также предложенный генсеком НАТО проект сделки подразумевает размещение в Гренландии американской системы «Золотой купол», усиление активности альянса в арктическом регионе, повышение безопасности Гренландии и «дополнительную работу по сырьевым материалам». Еще один пункт соглашения: противодействие «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и Китая в районе острова.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине