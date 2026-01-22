Генсек НАТО заявил, что по сделке о Гренландии предстоит много работы

Марк Рютте положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что для сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы

Для заключения сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте AFP.

«Я считаю, что сегодня была очень хорошая встреча, но работы еще предстоит много», — сказал он.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень продуктивную встречу» с Рютте, в ходе которой была сформирована основа «для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».

Также американский лидер сказал, что не будет вводить пошлины Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые выступили против присоединения Гренландии к США. Трамп анонсировал пошлины в 10% 19 января и говорил, что Европа будет платить их до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

Ранее The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что Дания в рамках сделки с США может передать Вашингтону небольшую территорию острова. По информации издания, Штаты могли бы построить там военные базы.

Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.