Промсвязьбанк встал на путь «Возрождения»

Кредитные организации братьев Ананьевых будут объединены

Решение о реорганизации двух банков братьев Ананьевых — Промсвязьбанка и «Возрождения» — будет принято до конца октября. Эффект от объединения будет зависеть от действий миноритариев, отмечают эксперты

Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение общих собраний акционеров вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку, сообщили в пятницу, 15 сентября, кредитные организации. Решение о реорганизации обоих банков будет принято в срок до 26 октября.​

Кому принадлежат Промсвязьбанк и «Возрождение» Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. В августе 2015 года банк «Возрождение» вошел в холдинг «Промсвязькапитал». Сейчас, согласно информации о банке на сайте ЦБ, 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку. 9,98% — ООО «ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% — банку «Санкт-Петербург». Акции обоих банков также обращаются на бирже. 50,03% Промсвязьбанка владеет Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — Европейский банк реконструкции и развития, 10% — НПФ «Будущее», 9,96% — МКБ, 6,18% — НПФ «Сафмар», 3,81% — НПФ «Доверие», 4,96% — миноритарии.

Согласно ренкингу «Интерфакс-100», по результатам второго квартала 2017 года Промсвязьбанк входит в первую десятку банков России по размерам активов. В сеть банка входит около 300 отделений по всей России, филиал на Кипре и представительство в Китае.

Банк «Возрождение» занимает 32-е место по размерам активов. Его сеть насчитывает 120 отделений. Банк обслуживает около 1,3 млн частных лиц и 42 тыс. корпоративных клиентов.

В обоих банках отказались подробно раскрывать детали объединения до решения собрания акционеров. «Банки уже два года работают в рамках одного банковского холдинга, за это время проведена большая работа по интеграции: банки перешли на единую операционно-технологическую платформу, централизованы управленческие функции, унифицирована продуктовая линейка, выстроены кросс-продажи», — говорится в идентичных ответах пресс-служб обоих банков.

Рост и качество

Промсвязьбанку наряду с санирующимся с сентября банком «ФК Открытие», Московским кредитным банком и Бинбанком в июле и августе уделялось особое внимание в связи с ситуацией с ликвидностью и возможными рисками для остальных банков. О рисках этих банков говорилось в клиентской рассылке УК «Альфа-Капитал», ставшей публичной, а затем отозванной компанией после предъявления претензий со стороны ФАС и ЦБ. О наличии рисков взаимодействия с этими банками опрашивало рейтингуемые банки международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Впрочем, в Fitch отмечали, что «фондирование Промсвязьбанка было стабильным в июне—июле, а его запас ликвидности на 1 августа был значительным (покрывал 38% клиентских средств)».

Решение о присоединении «Возрождения» обсуждалось с начала 2017 года и не связано с последними событиями, считают эксперты. «Мотивом объединения двух банков может быть желание Промсвязьбанка улучшить качество активов и увеличить капитал, а также пополнить клиентскую базу лояльными клиентами, которых у «Возрождения» довольно много, — считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Щурихина Екатерина. — Качество совокупного ссудного портфеля у «Возрождения» выше — на 1 августа 2017 года доля просроченной задолженности составила 8,4%, а у Промсвязьбанка на эту же дату — 9,3%. Рентабельность капитала у «Возрождения» положительная — 4,2% по прибыли после налогообложения по РСБУ за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года (1,5% за аналогичный период у Промсвязьбанка), что позволяет ему увеличивать капитал за счет капитализации прибыли».

Оценить совокупный капитал объединенного банка эксперты затруднились, поскольку пока неясна реакция миноритарных акционеров обоих банков. «Расходы на выкуп долей акционеров, не согласных с объединением, снизят совокупный капитал объединенного банка, — рассуждает аналитик S&P Екатерина Марушкевич. — После одобрения решения собраниями акционеров обоих банков будет проведена допэмиссия акций Промсвязьбанка, которые будут обменены на акции «Возрождения» с коэффициентом конвертации, установленным исходя из оценки стоимости обоих банков».

После объявления о планах присоединения к Промсвязьбанку котировки акций на Московской бирже банка «Возрождение» выросли за день на 8,07%, до 589 руб. за бумагу. Котировки акций Промсвязьбанка, напротив, снизились на 0,94%, до 0,073 руб. за бумагу.