Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,56 EUR Нал. 69,24 68,63 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,58 +0,18% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Промсвязьбанк встал на путь «Возрождения»
Лента новостей
Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд 03:02, Технологии и медиа Арестованный по делу о теракте в метро Лондона оказался беженцем из Ирака 02:31, Общество В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании» 01:51, Общество Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР 01:44, Политика СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин 01:34, Политика Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных 01:04, Общество Генсек ООН раскритиковал референдум о независимости Иракского Курдистана 00:22, Политика Правозащитники рассказали о неудобствах жизни замглавы ФСИН в СИЗО 00:22, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 00:07, Партнерский материал Почти половина россиян допустили скорый банковский кризис 00:01, Финансы Медиабизнес в Британии впервые принес прибыль семье Лебедевых 00:01, Технологии и медиа Верховный суд запретил маскировать инвестиции в «дочек» под кредиты 00:00, Экономика Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи 00:00, Технологии и медиа Боевики ИГ напали на базу США в Ираке 17 сен, 23:44, Политика Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции 17 сен, 23:21, Бизнес В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании» 17 сен, 23:06, Общество Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе 17 сен, 22:31, Политика Штаб Навального заявил о «самом крупном» митинге в истории Омска 17 сен, 22:25, Политика Летчики Балтфлота потопили подлодку противника на учениях «Запад-2017» 17 сен, 21:54, Технологии и медиа В чемпионате Испании состоялась первая тренерская отставка в сезоне 17 сен, 21:50, Спорт Равноприближенная площадка: помирит ли Москва «наследников» Каддафи 17 сен, 21:49, Политика Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля 17 сен, 21:46, Политика В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом 17 сен, 21:14, Общество США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак» 17 сен, 21:02, Политика В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве 17 сен, 20:41, Общество Тиллерсон допустил отказ США от выхода из соглашения по климату 17 сен, 20:18, Политика В Совфеде ответили на сообщения о «российском беспилотнике» в Донбассе 17 сен, 20:11, Политика Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине 17 сен, 19:35, Общество
Промсвязьбанк встал на путь «Возрождения»
Газета № 155 (2652) (1809) Финансы, 15 сен, 10:52
0
Промсвязьбанк встал на путь «Возрождения»
Кредитные организации братьев Ананьевых будут объединены
Решение о реорганизации двух банков братьев Ананьевых — Промсвязьбанка и «Возрождения» — будет принято до конца октября. Эффект от объединения будет зависеть от действий миноритариев, отмечают эксперты

Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение общих собраний акционеров вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку, сообщили в пятницу, 15 сентября, кредитные организации. Решение о реорганизации обоих банков будет принято в срок до 26 октября.​

Кому принадлежат Промсвязьбанк и «Возрождение»

Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. В августе 2015 года банк «Возрождение» вошел в холдинг «Промсвязькапитал». Сейчас, согласно информации о банке на сайте ЦБ, 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку. 9,98% — ООО «ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% — банку «Санкт-Петербург». Акции обоих банков также обращаются на бирже.

50,03% Промсвязьбанка владеет Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — Европейский банк реконструкции и развития, 10% — НПФ «Будущее», 9,96% — МКБ, 6,18% — НПФ «Сафмар», 3,81% — НПФ «Доверие», 4,96% — миноритарии.

Согласно ренкингу «Интерфакс-100», по результатам второго квартала 2017 года Промсвязьбанк входит в первую десятку банков России по размерам активов. В сеть банка входит около 300 отделений по всей России, филиал на Кипре и представительство в Китае.

Банк «Возрождение» занимает 32-е место по размерам активов. Его сеть насчитывает 120 отделений. Банк обслуживает около 1,3 млн частных лиц и 42 тыс. корпоративных клиентов.

В обоих банках отказались подробно раскрывать детали объединения до решения собрания акционеров. «Банки уже два года работают в рамках одного банковского холдинга, за это время проведена большая работа по интеграции: банки перешли на единую операционно-технологическую платформу, централизованы управленческие функции, унифицирована продуктовая линейка, выстроены кросс-продажи», — говорится в идентичных ответах пресс-служб обоих банков.

Рост и качество

Промсвязьбанку наряду с санирующимся с сентября банком «ФК Открытие», Московским кредитным банком и Бинбанком в июле и августе уделялось особое внимание в связи с ситуацией с ликвидностью и возможными рисками для остальных банков. О рисках этих банков говорилось в клиентской рассылке УК «Альфа-Капитал», ставшей публичной, а затем отозванной компанией после предъявления претензий со стороны ФАС и ЦБ. О наличии рисков взаимодействия с этими банками опрашивало рейтингуемые банки международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Впрочем, в Fitch отмечали, что «фондирование Промсвязьбанка было стабильным в июне—июле, а его запас ликвидности на 1 августа был значительным (покрывал 38% клиентских средств)».

Решение о присоединении «Возрождения» обсуждалось с начала 2017 года и не связано с последними событиями, считают эксперты. «Мотивом объединения двух банков может быть желание Промсвязьбанка улучшить качество активов и увеличить капитал, а также пополнить клиентскую базу лояльными клиентами, которых у «Возрождения» довольно много, — считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Щурихина Екатерина. — Качество совокупного ссудного портфеля у «Возрождения» выше — на 1 августа 2017 года доля просроченной задолженности составила 8,4%, а у Промсвязьбанка на эту же дату — 9,3%. Рентабельность капитала у «Возрождения» положительная — 4,2% по прибыли после налогообложения по РСБУ за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года (1,5% за аналогичный период у Промсвязьбанка), что позволяет ему увеличивать капитал за счет капитализации прибыли».

Оценить совокупный капитал объединенного банка эксперты затруднились, поскольку пока неясна реакция миноритарных акционеров обоих банков. «Расходы на выкуп долей акционеров, не согласных с объединением, снизят совокупный капитал объединенного банка, — рассуждает аналитик S&P Екатерина Марушкевич. — После одобрения решения собраниями акционеров обоих банков будет проведена допэмиссия акций Промсвязьбанка, которые будут обменены на акции «Возрождения» с коэффициентом конвертации, установленным исходя из оценки стоимости обоих банков».

После объявления о планах присоединения к Промсвязьбанку котировки акций на Московской бирже банка «Возрождение» выросли за день на 8,07%, до 589 руб. за бумагу. Котировки акций Промсвязьбанка, напротив, снизились на 0,94%, до 0,073 руб. за бумагу.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: Промсвязьбанк , слияние , банк «Возрождение»
Материалы по теме
Промсвязьбанк собрался развивать свой бизнес в Африке Финансы
СМИ сообщили об обвинении филиала Промсвязьбанка на Кипре в мошенничестве Бизнес
Банк «Возрождение» сократит 10% сотрудников Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав