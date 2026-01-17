 Перейти к основному контенту
Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю

На Земле прошла третья за январь 2026 года магнитная буря, следует из соответствующей диаграммы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по данным ученых, буря класса G1 длилась в диапазоне с 18:00 до 21:00 мск. После этого времени магнитосфера продолжает быть возбужденной, но уровень возмущения не достигает уровня бури.

G1 — самая слабая буря. Самая сильная (экстремальная) — G5.

Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ранее лаборатория сообщила, что до Земли внезапно дошла плазма, выброшенная Солнцем еще 13 января. Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях, сообщив, что на широтах выше 60 градусов можно было увидеть полярные сияния.

До этого красные показатели состояния магнитосферы были зафиксированы 2 января, а также в ночь с 10 на 11 января. В обоих случаях бури были вызваны приходом к Земле плазмы, образованной во время вспышек на звезде.

