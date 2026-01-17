Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю
На Земле прошла третья за январь 2026 года магнитная буря, следует из соответствующей диаграммы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Судя по данным ученых, буря класса G1 длилась в диапазоне с 18:00 до 21:00 мск. После этого времени магнитосфера продолжает быть возбужденной, но уровень возмущения не достигает уровня бури.
G1 — самая слабая буря. Самая сильная (экстремальная) — G5.
Ранее лаборатория сообщила, что до Земли внезапно дошла плазма, выброшенная Солнцем еще 13 января. Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях, сообщив, что на широтах выше 60 градусов можно было увидеть полярные сияния.
До этого красные показатели состояния магнитосферы были зафиксированы 2 января, а также в ночь с 10 на 11 января. В обоих случаях бури были вызваны приходом к Земле плазмы, образованной во время вспышек на звезде.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко