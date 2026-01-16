Собянин рассказал Путину о патефонах и курении в поездах метро в СССР

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, как москвичей в СССР приучали не бояться ездить в метро. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк».

На кадрах глава российского государства и мэр столицы находятся в пустом метропоезде старого образца — со светильниками-бра, зеленоватыми стенами, коричневыми сиденьями и красным полом. На одном из диванов лежит патефон.

«Люди боялись садиться в метро [с появлением подземного транспорта в СССР]. [Власти] сделали шикарные сидения. Это уровень кабинета серьезного. Поставили патефон. Играл патефон, так чтобы психологически снять напряжение», — объяснил Собянин.

Человек за кадром также уточнил, что людям в вагоне разрешали курить, потому что «они боялись чертей в подземке». Собянин тоже подтвердил, что курить было разрешено. «Чтобы отгонять [чертей]?», — пошутил в ответ Путин.

16 января Путин и Собянин встретились в депо «Аминьевское» и дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро.

Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК Фото: Полина Химшиашвили / РБК