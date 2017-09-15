Дональд Трамп накормил демократов обещаниями

Зачем американскому президенту поддержка оппозиции

Президент США Дональд Трамп пошел на уступки демократам относительно налоговой реформы и иммиграции. Так он пытается преодолеть политический кризис, чтобы выполнить предвыборные обещания, объясняют эксперты

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В среду, 13 сентября, президент США организовал в Белом доме обед для лидеров демократического меньшинства сената и палаты представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси, чтобы обсудить налоговую реформу и разрабатываемые конгрессом иммиграционные законопроекты. Дональд Трамп встретился с демократами, чтобы стимулировать межпартийный диалог, пояснила на брифинге 13 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Этот президент за восемь дней сделал для сотрудничества двух партий больше, чем [экс-президент Барак] Обама сделал за восемь лет», — заявила она, подчеркнув, что республиканцы в конгрессе и президент-республиканец «твердо намерены работать с демократами». Республиканцам сейчас принадлежит большинство в сенате (52 республиканца и 48 демократов) и в палате представителей (240 республиканцев и 149 демократов).

Обеду с лидерами демократов предшествовала встреча президента с двухпартийной группой, в которую вошли как республиканцы, так и демократы из палаты представителей. Беседа прошла очень продуктивно и «будет способствовать конструктивному диалогу», говорится в сообщении Белого дома от 13 сентября. «Все больше и больше мы пытаемся решать проблемы совместно. Это хороший знак, и это полезно для республиканцев и демократов», — прокомментировал итоги встречи Трамп.

Совместно с оппозиционными демократами он намерен модернизировать транспортную инфраструктуру, которая, по словам Трампа, находится в полном упадке, работать над реформами налоговой системы, миграционного законодательства, здравоохранения.

Обед с лидерами демократов в Белом Доме 13 сентября 2017 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Задачи президента

Трамп ​еще во время предвыборной кампании обещал провести эти реформы, однако за восемь месяцев работы на посту президента продвинуться вперед не смог. Его предложения встречают сопротивление не только оппозиционных демократов, но и однопартийцев. Так, в июле президентскому предложению об отмене реформы здравоохранения, принятой при Обаме, не хватило голосов его однопартийцев.

Налоговая реформа, параметры которой продолжают обсуждаться, должна уменьшить фискальное бремя для среднего класса, говорит Трамп. Налоговый кодекс должен стать «проще и справедливее», а декларация о доходах гражданина из многостраничной должна стать документом в одну страницу. Хочет президент снизить налоги на прибыль и для американских компаний. Он обращает внимание на то, что те должны платить как налог минимум 35% прибыли, в то время как в Китае компании платят 15%, что ставит местных предпринимателей в привилегированное положение.

Республиканская партия в ходе обсуждения налоговой реформы выступает против повышения налогов для богатых. Демократы, напротив, настаивают, что эта группа граждан должна платить больше. Трамп после встречи с представителями Демпартии заявил, что «богатые совсем не будут в выигрыше» от его реформы. Американские СМИ трактуют эти слова как уступку демократам.

Неприятие не только демократов, но и части республиканцев вызвала и отмена Трампом программы «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA). Программа была принята предыдущим президентом в июне 2012 года и предусматривала получение детьми нелегальных иммигрантов, которые переехали в США в возрасте младше 16 лет, отсрочки от возможной депортации. Вместе с получением отсрочки таким подросткам выдавалось разрешение на работу сроком на два года с возможностью продления. В США их назвали «мечтателями» (другое название программы DREAM Act. — РБК). В 2016 году под действие программы подпали примерно 750 тыс. человек, половина из которых проживали в Калифорнии и Техасе.

Трамп отменил программу 6 сентября, тем самым частично выполнив свое предвыборное обещание «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Пелоси тогда назвала это решение «жестоким актом политической трусости». Гнев демократов разделили и высокопоставленные республиканцы. Председатель палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что высылка сотен тысяч молодых людей в страны, «в которых они, вероятно, не были с младенческого возраста и где говорят на языках, которых они, возможно, не знают», не в национальных интересах США. Он подчеркнул, что внесение исправлений в защищающую их программу должно быть частью более крупных изменений в иммиграционной политике, на что потребуется время. Однако после встречи с демократами 13 сентября Трамп заявил о готовности пойти на компромисс. Программа будет отменяться поэтапно, окончательно она должна быть закрыта через полгода. Трамп договорился с демократами, что это время будет использовано для поиска компромиссного решения по статусу иммигрантов.

Готовность Трампа пойти на уступки демократам по DACA вызвала критику его однопартийцев. Президент нарушил предвыборное обещание, его политическая платформа «взорвана» и «разрушена», написал в Twitter республиканец Стив Кинг, член палаты представителей от штата Айова.

Диалог с противником

«Самые великие законы были приняты» благодаря усилиям обеих партий, ответил Трамп на вопрос журналистов о том, как он относится к критике за сотрудничество с демократами. Он подчеркнул, что сам является консерватором, но готов сотрудничать с демократами по спорным законодательным инициативам.

Трамп идет на компромисс с политическими противниками, несмотря на риски потерять сторонников среди республиканцев, так как пытается вывести Белый дом из политически непростой ситуации и преодолеть раскол в Республиканской партии, объясняет американист Дмитрий Суслов, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Партия расколота на представителей традиционного республиканского истеблишмента и тех людей, которые изначально поддерживали Трампа, то есть сторонников перемен. Трамп в условиях этого раскола и невозможности наскоком реализовать свои изначальные устремления пытается вести себя более прагматично», — сказал эксперт РБК. Американский политический истеблишмент «поглощает» Трампа, и он вынужден идти на уступки, начинать межпартийные дискуссии, как это делали все его предшественники, отмечает Суслов.

Трамп меняет тактику в своем взаимодействии с конгрессом, так как начинает понимать, что не может полагаться только на своих однопартийцев, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, объясняет РБК Джек Голдстоун, профессор Университета Джорджа Мейсона. Некоторые из его предвыборных обещаний, например, усиление контроля на границе с Мексикой, снижение налогового бремени на бизнес и средний класс, улучшение транспортной инфраструктуры и реформа здравоохранения, можно реализовать, только если ему удастся найти общий язык с демократами, уверен эксперт.