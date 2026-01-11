 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,02 x 3,95 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 10,5 x 1,1 2 9,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,75 x 3,6 2 5,5 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании

«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании с «Барселоной»
Матч пройдет в Джидде. В стартовый состав «Барселоны» вернулись Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, «Реал» заменил Арду Гюлера на Гонсало Гарсию
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Мадридский «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на финальный матч за Суперкубок Испании, который пройдет в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия). Начало встречи в 22:00 мск.

Команды разыграют трофей в четвертый раз подряд.

В стартовый состав «Барселоны» вернулись Ламин Ямаль (вышел только на замену в полуфинале с «Атлетиком» из-за кишечной инфекции) и Роберт Левандовски (в прошлом матче остался в запасе).

У «Барселоны» в старте также сыграют Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Педри, Жюль Кунде, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Фермин Лопес и Рафинья.

У «Реала» в число запасных включен Килиан Мбаппе, который в конце декабря травмировал колено. В стартовом составе вместо изначально заявленного Арды Гюлера выйдет Гонсало, отмечает Mundo Deportivo.

С первых минут у «Реала» также выйдут Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Родриго, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

В прошлом году «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид ФК Барселона Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
Материалы по теме
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за «Реал» за один год
Спорт
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена
Спорт
Левандовски подтвердил, что в «Барселоне» просили его не забивать голы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков Спорт, 22:04
«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании Спорт, 21:46
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января Город, 21:41
В Шереметьево отчитались о передаче владельцам более половины багажа Общество, 21:21
В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер Общество, 21:15
Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км Политика, 20:59
На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер Общество, 20:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ благодаря дублю Полтапова Спорт, 20:47
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58