«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании
Мадридский «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на финальный матч за Суперкубок Испании, который пройдет в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия). Начало встречи в 22:00 мск.
Команды разыграют трофей в четвертый раз подряд.
В стартовый состав «Барселоны» вернулись Ламин Ямаль (вышел только на замену в полуфинале с «Атлетиком» из-за кишечной инфекции) и Роберт Левандовски (в прошлом матче остался в запасе).
У «Барселоны» в старте также сыграют Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Педри, Жюль Кунде, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Фермин Лопес и Рафинья.
У «Реала» в число запасных включен Килиан Мбаппе, который в конце декабря травмировал колено. В стартовом составе вместо изначально заявленного Арды Гюлера выйдет Гонсало, отмечает Mundo Deportivo.
С первых минут у «Реала» также выйдут Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Родриго, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.
В прошлом году «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков