«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании с «Барселоной»

Матч пройдет в Джидде. В стартовый состав «Барселоны» вернулись Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, «Реал» заменил Арду Гюлера на Гонсало Гарсию

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Мадридский «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на финальный матч за Суперкубок Испании, который пройдет в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия). Начало встречи в 22:00 мск.

Команды разыграют трофей в четвертый раз подряд.

В стартовый состав «Барселоны» вернулись Ламин Ямаль (вышел только на замену в полуфинале с «Атлетиком» из-за кишечной инфекции) и Роберт Левандовски (в прошлом матче остался в запасе).

У «Барселоны» в старте также сыграют Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Педри, Жюль Кунде, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Фермин Лопес и Рафинья.

У «Реала» в число запасных включен Килиан Мбаппе, который в конце декабря травмировал колено. В стартовом составе вместо изначально заявленного Арды Гюлера выйдет Гонсало, отмечает Mundo Deportivo.

С первых минут у «Реала» также выйдут Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Родриго, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

В прошлом году «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.