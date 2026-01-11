 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова

Одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова скончалась в возрасте 112 лет. Об этом ТАСС рассказали в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).

«[Последние дни жизни] она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — сообщил агентству руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Самая старая жительница России умерла в возрасте 114 лет
Общество
Клавдия Михайловна Гадючкина&nbsp;

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семьи. Как ранее сообщила пресс-служба правительства Самарской области, Жарылгапова переехала в регион несколько лет назад вместе с семьей внучки. Большую часть жизни женщина провела в Оренбургской области.

У нее пятеро детей, 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука, которые живут в России и Казахстане.

В конце ноября в Ярославле скончалась другая старейшая жительница России — Клавдия Гадючкина. Она умерла в возрасте 114 лет, не дожив несколько дней до своего 115-летия. В 2025 году международная организация «LongeviQuest» внесла Гадючкину в пятерку старейших людей планеты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
смерть Россия долголетие
Материалы по теме
Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Киржинов
Спорт
Умер автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны»
Общество
Умер участник телешоу «Голос 60+» Андрей Забродский
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Зеленский призвал Европу передать Украине ракеты для ПВО Политика, 23:49
Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины Политика, 23:42
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты Политика, 23:28
Умерла одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова Общество, 22:51
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле Политика, 22:39
Наследник шаха Ирана заявил о готовности вернуться в страну Политика, 22:33
«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков Спорт, 22:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании Спорт, 21:46
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января Город, 21:41
В Шереметьево отчитались о передаче владельцам более половины багажа Общество, 21:21
В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер Общество, 21:15
Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км Политика, 20:59
На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер Общество, 20:57
ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ благодаря дублю Полтапова Спорт, 20:47