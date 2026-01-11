Умерла одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова

Одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова скончалась в возрасте 112 лет. Об этом ТАСС рассказали в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).

«[Последние дни жизни] она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — сообщил агентству руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семьи. Как ранее сообщила пресс-служба правительства Самарской области, Жарылгапова переехала в регион несколько лет назад вместе с семьей внучки. Большую часть жизни женщина провела в Оренбургской области.

У нее пятеро детей, 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука, которые живут в России и Казахстане.

В конце ноября в Ярославле скончалась другая старейшая жительница России — Клавдия Гадючкина. Она умерла в возрасте 114 лет, не дожив несколько дней до своего 115-летия. В 2025 году международная организация «LongeviQuest» внесла Гадючкину в пятерку старейших людей планеты.