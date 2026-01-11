Наследник шаха Ирана заявил о готовности вернуться в страну

Реза Пехлеви (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в страну «при первой же возможности». Об этом он сказал в своем послании к президенту США Дональду Трампу в эфире телеканала Fox News.

Пехлеви подчеркнул, что иранский народ знает, что Трамп — «полная противоположность Барака Обамы и Джо Байдена», которые ранее «подставляли» жителей страны. По его словам, иранцы «воодушевлены надеждой», что Трамп защитит их.

«Давайте надеяться, что мы сможем навсегда закрепить это наследие, освободив Иран, чтобы мы с вами могли снова сделать Иран великим. Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую его [возвращение] и работу переходной группу», — сказал Пехлеви.

В начале января Трамп заявил, что США готовы «прийти на помощь» протестующим в Иране, если демонстрации будут подавлять с помощью силы. Позднее он добавил, что Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку.

Позднее демонстрации распространились и на другие иранские города. Как сообщил журнал Time, беспорядки уже охватили 180 населенных пунктов. По данным журнала и правозащитников, погибло более ста человек, еще более 2,3 тыс. арестованы.