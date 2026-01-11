 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский призвал Европу передать Украине ракеты для ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

На складах в Европе есть ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО), они должны оказаться у Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Первый приоритет — это ракеты для ПВО. <...> Нам также нужны поставки со складов в Европе. На складах есть ракеты, и мы знаем об этом», — сказал Зеленский.

По его словам, ракеты должны оказаться у Украины. Зеленский также подчеркнул, что необходимы поставки от партнеров Украины в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»).

Трамп отказался обещать Украине рост поддержки
Политика

В рамках схемы PURL украинская сторона ежемесячно составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, после чего европейцы закупают его. Программу летом 2025 года анонсировал президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В схеме участвуют Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания. В начале декабря к PURL присоединились Новая Зеландия и Австралия, которые не являются членами НАТО. При этом в инициативе не принимают участие такие крупные союзники Украины, как Франция, Великобритания и Италия.

На фоне ракетного удара России по Украине с применением ракетной системы «Орешник» глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза увеличить поставки систем ПВО Киеву. При этом Трамп до этого заявил, что Вашингтон не готов обещать Украине наращивание поддержки при отсутствии прогресса в урегулировании ее конфликта с Россией.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и считают, что это лишь затягивает боевые действия. 

Анастасия Луценко
Владимир Зеленский Украина ракеты украинский конфликт
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
