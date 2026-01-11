В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, уточнив, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко напомнил, что в аэропорту действует NOTAM, по которому авиагавань не принимает регулярные рейсы с 20:00 до 08:30.
До этого в Геленджике приостанавливали полеты утром 10 января. Ограничения действовали более 10 часов. Как сообщило Минобороны, в тот день над Краснодарским краем сбили три дрона.
