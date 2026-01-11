 Перейти к основному контенту
Сергей Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ

Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ: по данным источников РБК, бизнесмену в Дубае назначалась подписка о невыезде
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сергей Шишкарев, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело», стал фигурантом расследования в Дубае, в его отношении избиралась подписка о невыезде, рассказали РБК два источника — в силовых структурах и в логистической отрасли. Еще один источник — близкий к Шишкареву — утверждает, что ранее правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов проводили опрос бизнесмена: по информации двух собеседников РБК, в ОАЭ расследуется заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

В группе «Дело» от комментариев — об ограничительных мерах — отказались. При этом, вечером 11 января, в телеграм-канале Шишкарева был опубликован пост с цитатой из «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил».

РБК направил запросы в полицию и прокуратуру Дубая.

Миллиардер Шишкарев оставил «Черноморец» из-за спора с местными властями
Спорт
Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев в 1993 году создал группу компаний «Дело», возглавлял ее до 1999 года. В 1999 — 2012 трижды избирался депутатом Госдумы Федерального Собрания. С 2014 года — президент группы компаний «Дело», сегодня председатель совета директоров холдинга.

«Дело» вошло в число крупнейших логистических холдингов страны после приватизации «Трансконтейнера» — специализирующегося на перевозке контейнеров железнодорожного оператора, ранее принадлежавшего РЖД. В ходе аукциона в ноябре 2019 года Шишкарев выиграл конкуренцию за эту компанию у «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и «Первой грузовой компании», тогда принадлежавшей Владимиру Лисину. Шишкарев заплатил за «Трансконтейнер» 60,3 млрд руб., вдвое больше стартовой цены.
В конце того же года в капитал группы Дело вошла госкорпорация «Росатом», в 2022 году она довела свою долю до 49%.

Кроме железнодорожного оператора, «Дело» владеет долей более 90% в стивидорной группе Global Ports (часть ее капитала выкуплена в 2022 году у датской A.P. Moller–Maersk), в которую входят «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт», «Моби Дик» на Балтике и другие портовые активы. «Дело» также владеет компанией «ДелоПортс», в которую входят новороссийские контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК, и шиппинговой компанией SASCO («Сахалинское морское пароходство»), говорится на сайте логистического холдинга.

Осенью 2025 года решением Дорогомиловского суда Москвы по делу о мошенничестве арестован бывший топ-менеджер FESCO и «Трансконтейнера» Алексадр Исурин.Претензии правоохранителей касались вывода денег «Трансконтейнера» на стороннюю компанию.

В конце 2024 года в капитал группы «Дело» вошел «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Андрея Бокарева и Искандара Махмудова. Он выкупил долю в 1%, предполагалось, что ТМХ увеличит свою долю за счет уменьшения доли Росатома, но в конце 2025 года стороны отказались от сделки из-за «неблагоприятных рыночных условий».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский, Петр Канаев Петр Канаев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Сергей Шишкарев задержания Дубай ОАЭ
