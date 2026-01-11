Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины

Ракеты Nightfall дальностью более 500км будут разрабатывать три подрядчика, которые получат по £9 млн и должны будут предоставить по три ракеты для тестовых пусков в течение 12 месяцев. Заключить контракты планируется в марте

Правительство Великобритании объявило конкурс по ускоренной разработке баллистических ракет наземного базирования с дальностью более 500 км «для работы на полях сражений с высокой степенью опасности и сильными электромагнитными помехами» для Украины, сообщило британское Минобороны.

Проект получил название Nightfall. Он предусматривает, что три команды получат контракты по £9 млн каждая на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков в течение 12 месяцев.

«Nightfall — это проект, ориентированный на быстрое создание прототипов, спиральную разработку, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и возможность быстрого масштабирования производства, особенно в Великобритании. Несмотря на то, что Nightfall направлен на поддержку Украины, он также будет использоваться в будущих проектах Вооруженных сил Великобритании по нанесению ударов большой дальности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подробные требования Nightfall были переданы отраслевым партнерам 19 декабря 2025 года. Крайний срок получения предложения по разработке — 9 февраля, контракты планируется заключить в марте.

Британские власти рассчитывают, что ракеты Nightfall благодаря оснащению 200-килограммовой обычной фугасной боеголовкой, высокоточному производству 10 систем в месяц и максимальной цене в £800 тыс. за ракету обеспечат Киев «мощным, экономичным» дальнобойным вооружением «при минимальном иностранном экспортном контроле». Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отводя их в течение нескольких минут, говорится в сообщении.

О том, что Британия намерена в ближайшее время начать производство для Украины ракет Nightfall, до этого со ссылкой на британское Минобороны сообщила Daily Mail. По ее данным, дальность полета Nightfall будет достигать примерно 500 км, а ракеты смогут нести до 300 кг взрывчатки и будут чуть тяжелее американской ATACMS.

Газета писала, что с момента запуска до прилета, как предполагается, должно пройти не больше 10 минут. При этом экипаж пусковой установки сможет сменить место дислокации в течение пяти минут. Среди достоинств Nighfall называлась и ее точность: благодаря наведению при помощи системы GPS погрешность места прилета должна составить не больше пяти метров.

Лондон уже поставляет Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. В ноябре 2024 года сообщила, что Британия сняла ограничения на применение дальнобойного вооружения для ударов по России. В ноябре 2025 года Financial Times написала, что Великобритания помогает Украине наносить удары по территории России, а также призывает союзников расширить помощь Киеву в области разведки.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой.