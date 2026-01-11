 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины

Ракеты Nightfall дальностью более 500км будут разрабатывать три подрядчика, которые получат по £9 млн и должны будут предоставить по три ракеты для тестовых пусков в течение 12 месяцев. Заключить контракты планируется в марте

Правительство Великобритании объявило конкурс по ускоренной разработке баллистических ракет наземного базирования с дальностью более 500 км «для работы на полях сражений с высокой степенью опасности и сильными электромагнитными помехами» для Украины, сообщило британское Минобороны.

Проект получил название Nightfall. Он предусматривает, что три команды получат контракты по £9 млн каждая на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков в течение 12 месяцев.

«Nightfall — это проект, ориентированный на быстрое создание прототипов, спиральную разработку, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и возможность быстрого масштабирования производства, особенно в Великобритании. Несмотря на то, что Nightfall направлен на поддержку Украины, он также будет использоваться в будущих проектах Вооруженных сил Великобритании по нанесению ударов большой дальности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подробные требования Nightfall были переданы отраслевым партнерам 19 декабря 2025 года. Крайний срок получения предложения по разработке — 9 февраля, контракты планируется заключить в марте.

Британские власти рассчитывают, что ракеты Nightfall благодаря оснащению 200-килограммовой обычной фугасной боеголовкой, высокоточному производству 10 систем в месяц и максимальной цене в £800 тыс. за ракету обеспечат Киев «мощным, экономичным» дальнобойным вооружением «при минимальном иностранном экспортном контроле». Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отводя их в течение нескольких минут, говорится в сообщении.

Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству
Политика
Джон Хили и&nbsp;Денис Шмыгаль

О том, что Британия намерена в ближайшее время начать производство для Украины ракет Nightfall, до этого со ссылкой на британское Минобороны сообщила Daily Mail. По ее данным, дальность полета Nightfall будет достигать примерно 500 км, а ракеты смогут нести до 300 кг взрывчатки и будут чуть тяжелее американской ATACMS.

Газета писала, что с момента запуска до прилета, как предполагается, должно пройти не больше 10 минут. При этом экипаж пусковой установки сможет сменить место дислокации в течение пяти минут. Среди достоинств Nighfall называлась и ее точность: благодаря наведению при помощи системы GPS погрешность места прилета должна составить не больше пяти метров.

Лондон уже поставляет Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. В ноябре 2024 года сообщила, что Британия сняла ограничения на применение дальнобойного вооружения для ударов по России. В ноябре 2025 года Financial Times написала, что Великобритания помогает Украине наносить удары по территории России, а также призывает союзников расширить помощь Киеву в области разведки.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Минобороны Великобритании ракеты военная помощь
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Зеленский призвал Европу передать Украине ракеты для ПВО Политика, 23:49
Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины Политика, 23:42
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты Политика, 23:28
Умерла одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова Общество, 22:51
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле Политика, 22:39
Наследник шаха Ирана заявил о готовности вернуться в страну Политика, 22:33
«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков Спорт, 22:04
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании Спорт, 21:46
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января Город, 21:41
В Шереметьево отчитались о передаче владельцам более половины багажа Общество, 21:21
В Эстонии в набор для борьбы с суицидом у подростков включили спиннер Общество, 21:15
Британия произведет для Украины ракеты с дальностью полета 500 км Политика, 20:59
На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер Общество, 20:57
ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ благодаря дублю Полтапова Спорт, 20:47