«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков
«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в Кубке Англии, уступив в первом же матче «Брайтону» со счетом 1:2.
Игра третьего раунда (1/32 финала) прошла в Манчестере. У хозяев отличился Беньямин Шешко (85-я минута), у гостей забили Браян Груда (12) и Дэнни Уэлбек (64).
МЮ на 89-й минуте остался вдесятером.
МЮ в конце августа так же неудачно стартовал и в Кубке лиги, проиграв по пенальти клубу четвертого дивизиона «Гримсби Таун».
Манчестерская команда впервые с сезона 1981/82 вылетела из обоих турниров в первых же матчах, отмечает Opta. Тогда в первом матче Кубка Англии они уступили «Уотфорду», а в Кубке лиги проиграли оба матча «Тоттенхэму».
На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима, команду временно возглавил Даррен Флетчер.
