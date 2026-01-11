«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года сразу вылетел из Кубков Англии и лиги

«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков

МЮ в конце августа вылетел из Кубка лиги, а в воскресенье уступил в Кубке Англии «Брайтону» — так неудачно клуб стартовал в обоих турнирах впервые с сезона 1981/82

Даррен Флетчер (Фото: Carl Recine / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в Кубке Англии, уступив в первом же матче «Брайтону» со счетом 1:2.

Игра третьего раунда (1/32 финала) прошла в Манчестере. У хозяев отличился Беньямин Шешко (85-я минута), у гостей забили Браян Груда (12) и Дэнни Уэлбек (64).

МЮ на 89-й минуте остался вдесятером.

МЮ в конце августа так же неудачно стартовал и в Кубке лиги, проиграв по пенальти клубу четвертого дивизиона «Гримсби Таун».

Манчестерская команда впервые с сезона 1981/82 вылетела из обоих турниров в первых же матчах, отмечает Opta. Тогда в первом матче Кубка Англии они уступили «Уотфорду», а в Кубке лиги проиграли оба матча «Тоттенхэму».

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима, команду временно возглавил Даррен Флетчер.