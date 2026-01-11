 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле

США не предоставили гарантии безопасности нефтекомпаниям для работы в Венесуэле
Военные США захватили Мадуро
Военные США сейчас не предоставляют нефтекомпаниям гарантий безопасности для работы в Венесуэле, заявил глава Минэнерго Райт. FT писала, что нефтекомпании требуют «серьезных гарантий» от властей США
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

В настоящее время американские военные не дают нефтяным компаниям из США никаких гарантий безопасности для работы в Венесуэле. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью CBS.

«Сейчас мы этого не делаем», — ответил он на соответствующий вопрос.

Журналистка напомнила Райту о словах американского президента Дональда Трампа, что у Венесуэлы теперь есть Соединенные Штаты, которые будут ее защищать. По словам главы Минэнерго, глава государства имел ввиду, что США «меняют правила игры» в Венесуэле.

«Венесуэла была очень опасным, очень дестабилизированным местом, катившимся под откос. И теперь, когда Соединенные Штаты контролируют продажу их нефти и, следовательно, поток средств в страну, мы думаем, что увидим относительно быстрые изменения, улучшение ситуации в Венесуэле. Это процесс. Прошло всего восемь дней, но он начался очень успешно», — заявил Райт.

Трамп заявил, что Куба останется без денег от венесуэльской нефти
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Как сообщил министр телеканалу Fox News, готовность начать работу в Венесуэле выражают примерно 12 крупных нефтяных компаний. «Есть пять крупных компаний, которые собираются быстро увеличить производство, и еще от шести до 12, которые говорят о готовности идти [в Венесуэлу]», — пояснил он.

Райт признал, что США намерены за счет венесуэльской нефти добиться снижения цен на топливо на внутреннем рынке.

Газета Financial Times (FT) ранее сообщила со ссылкой на источники в крупных американских нефтяных корпорациях, что те требуют «серьезных гарантий» от администрации Трампа, прежде чем согласятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы.

В середине декабря 2025 года Трамп ввел блокаду всех танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу. 3 января американские войска провели операцию, в ходе которой захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. После этого президент США заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе. Обязанности президента Венесуэлы временно исполняет вице-президент Делси Родригес.

7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Он отметил, что ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов». 10 января Трамп подписал указ, согласно которому средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Минфина США или поступающие на них, особым образом замораживаются: на них не может быть наложен судебный арест, они не могут изъяты или взысканы по какому-либо иску, любые операции с ними запрещены без особого разрешения.

Также американский лидер говорил, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы. 9 января он провел встречу с топ-менеджерами крупнейших американских нефтедобывающих компаний, в том числе Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Он предложил им инвестировать в Венесуэлу $100 млрд для значительного расширения добычи углеводородов.

До этого Трамп рассказывал, что предупреждал нефтекомпании о готовящейся военной операции в Венесуэле. «Они хотят прийти туда, они отлично поработают на благо народа Венесуэлы, и они будут достойно представлять наши интересы», — сказал 4 января президент США.

Татьяна Зыкина, Полина Мартынова
Венесуэла нефть нефтяные компании гарантии безопасности США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
