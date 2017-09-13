Пхеньяну нашли пятый угол

Совбез ООН ввел новые санкции для КНДР

Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против КНДР, ограничив в том числе и поставки нефти в страну. Россия была вынуждена поддержать санкции. Однако политику Пхеньяна новые ограничения не изменят

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Вечером в понедельник, 11 сентября, Совет Б​езопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Необходимость в этом возникла после успешных испытаний водородной бомбы, которые КНДР провела в ночь на 3 сентября.

Обсуждение санкций началось на экстренном заседании Совбеза 4 сентября и шло неделю. В начале обсуждения США, выступившие инициатором резолюции, предлагали ввести полный запрет на продажу нефти КНДР и покупку у нее текстильной продукции, а также заморозить активы членов правящей Трудовой партии Кореи.

За более мягкий вариант резолюции выступили Китай и Россия. На прошлой неделе Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям и не загонять Северную Корею в угол». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом 8 сентября подчеркнул: Москва и Париж резко осуждают провокации КНДР, однако «с давлением на Пхеньян нужно повышать приоритет политического решения кризиса». Тогда, по словам Лаврова, окончательный вариант резолюции еще вырабатывался.

Удар по торговле

В итоге, как следует из положений документа и стенограммы последующих заявлений постпредов на сайте ООН, США пошли на компромисс. Предлагавшийся запрет на продажу нефти был заменен несколькими ограничениями. Согласно принятой резолюции (№ 2375) поставки сырой нефти за последующий с 11 сентября год не должны превышать объемов поставок за предыдущие 12 месяцев. Поставки же нефтепродуктов со всего мира в КНДР не должны превышать 500 тыс. барр. за «пробный период» в октябре—декабре 2017 года и 2 млн барр. с 1 января 2018 года ежегодно. О своих экспортных поставках все страны должны ежемесячно отчитываться комитету Совбеза ООН по надзору за исполнением санкций.

По оценкам Минэнерго США за 2016 год, Китай (крупнейший поставщик и партнер КНДР) поставляет Северной Корее 3,6 млн барр. нефти в год и 2,2 млн барр. в год нефтепродуктов, остальное обеспечивают более мелкие экспортеры, включая Россию. По данным миссии США в ООН, общий объем ежегодного импорта КНДР — 4 млн барр. сырой нефти и 4,5 млн барр. нефтепродуктов. ​Тем самым закупки северокорейцами нефтепродуктов упадут на 56%.

Фото: China stringer network / Reuters

Резолюция также ​запрещает членам ООН покупку северокорейского текстиля и наем новых работников из КНДР (контракты уже нанятых не могут быть продлены). Северной Корее также запрещено производить и закупать газоконденсаты.

Текущие потребности КНДР в нефти в тысячи раз меньше, чем у США или КНР, но новые санкции все равно приведут к заметному сокращению поставок, заявил Bloomberg эксперт калифорнийского Nautilus Institute Дэвид фон Хиппель. По его мнению, неизбежное сокращение потребления горючего в КНДР коснется сначала гражданской сферы, военная же останется в приоритете.

По данным Вашингтона, запрет на продажу текстиля и ограничения на работу северокорейских рабочих лишат Пхеньян значительной части валютной выручки. Текстильный экспорт приносил стране около $800 млн в год, а переводы от соотечественников за рубежом — около $500 млн только в казну государства. Оценки правозащитной организации North Korean Strategy Center еще выше — до $2,3 млрд в год получает Пхеньян от выехавших за рубеж гастарбайтеров.

Предыдущую резолюцию по Северной Корее Совбез ООН принял 5 августа. Она запрещала увеличивать наем работников из Северной Кореи, экспортировать из страны уголь, сталь, железо и железную руду, свинец, морепродукты.

История нарушений​ Свежая резолюция ООН является далеко не первым ограничительным шагом в отношении Северной Кореи. В разные годы КНДР уже запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы (торговля углем и железной рудой приносила около $1 млрд в год), импортировать авиационное топливо. Вводились против государства и различные финансовые санкции. Однако, по сообщениям СМИ, руководству Северной Кореи нередко удается обходить запреты. Например, в марте 2017 года телеканал CNN со ссылкой на неопубликованный доклад ООН сообщил, что КНДР создала сеть подставных компаний, с помощью которых обходит санкции. В документе упоминалась торговля системами ПВО и ракетами со спутниковой системой наведения, которая оплачивалась наличными или золотом. В августе 2016 года было перехвачено северокорейское судно, на борту которого был обнаружен груз произведенной в КНДР амуниции. Похожая ситуация случилась и в 2013 году, когда обнаружили, что северокорейское судно перевозило системы ПВО с Кубы в КНДР.

Российский интерес

В ходе своего дальневосточного турне 5 сентября Владимир Путин сообщил, что Россия продает Северной Корее «40 тыс. т нефти и нефтепродуктов в квартал». «Россия экспортирует свыше 400 млн т нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, 40 тыс. в квартал — это ноль», — говорил президент (цитата по сайту Кремля). Из приведенных им данных следует, что поставки в КНДР составляют 0,04% российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако 12 сентября, уже после голосования в Совбезе ООН, The Washington Post опубликовала статью, рассказывающую о контрабандном пути доставки нефтепродуктов из России в КНДР. Через подставную сингапурскую фирму Северная Корея за февраль—май 2017 года получила российских нефтепродуктов на $7 млн, утверждает газета со ссылкой на данные Минфина США. Объемы закупленного топлива газета не приводит.

Президент Российской Федерации Владимир Путин (слева) и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Тогда же Путин говорил, что в России работают 30 тыс. граждан КНДР. В 2017 году норвежское издание Josimar писало, что на строительстве «Стадиона Санкт-Петербург» (известного также как «Зенит-Арена») работали минимум 110 северокорейцев. По данным комитета по труду и занятости правительства Санкт-Петербурга, в 2016 году город подал заявку на выделение квоты примерно для 3,5 тыс. граждан КНДР.

Российский МИД сообщил, что в резолюции предлагалось принудительно депортировать уже работающих за рубежом северокорейцев. «Если посмотреть на последнее решение Совбеза ООН, вряд ли северокорейские рабочие будут трудиться на территории России после вступления этого решения в силу в полном объеме», — сказал РБК Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения правительства Санкт-Петербурга. В городе, по его словам, трудятся «несколько сотен таких человек».

МИД России сообщил, что в ходе обсуждения резолюции Москва также отстояла право на продолжение реализации крупнейшего российско-северокорейского проекта в области транзита угля с российского Дальнего Востока по железной дороге до порта Раджин в КНДР и на сохранение прямого авиасообщения между двумя странами. За 2015 год через Раджин удалось перевалить порядка 1,2 млн т российского угля.

Вынужденная поддержка

Москва не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы и согласна с другими членами Совбеза, что нельзя оставлять недавнее ядерное испытание «без жесткой реакции», объяснил необходимость принятия резолюции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы поддерживали и поддерживаем введенные предыдущими резолюциями санкции, чтобы побудить КНДР выполнять требования Совбеза», — добавил он.

России вместе с китайскими партнерами удалось скорректировать «крайне жесткий американский проект, по сути, направленный на удушение северокорейской экономики», пояснил в заявлении МИД России. Удалось убрать требования о санкциях в отношении высшего руководства КНДР, правительства и правящей Трудовой партии, требование о полном эмбарго на поставки нефти и другие радикальные предложения.

«Резолюции Совбеза ООН имеют фактически статус нормы международного права, а Северная Корея все время нарушает эти резолюции — законы, непреложные для всех. В этих условиях по-другому реагировать просто невозможно. Это дипломатический этикет», — объясняет поддержку Москвой новой резолюции политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ.

Другая причина — Россия действует в связке с Китаем, который является стратегическим партнером Москвы, играет ведущую роль в урегулировании корейского кризиса и обладает ключевым влиянием на Пхеньян. Поэтому Москва следует за Пекином и для нее поддержка новой резолюции — это вынужденная мера, рассказал РБК Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

В своем заявлении постпред КНР при ООН Лю Цзеи призвал Пхеньян «серьезно отнестись» к требованиям и ожиданиям со стороны мирового сообщества, напомнив о договоренности лидеров России и Китая от 4 июля продвигать российский план урегулирования. Он подразумевает параллельное поэтапное замораживание ракетно-ядерной программы КНДР и военной активности США в Южной Корее.

Евгений Ким полагает, что каждая новая резолюция Совбеза ООН об ужесточении санкций против КНДР в ответ на нарушение прежних резолюций создает порочный круг, из которого выйти непросто, поскольку многие вопросы остаются неразрешенными. Опрошенные РБК эксперты уверены, что принятая накануне резолюция №2375 не только не остановит Пхеньян, но и спровоцирует ответную агрессивную риторику и новые ракетные испытания в ближайшем будущем. В комментарии МИД КНДР от 11 сентября говорится, что Пхеньян ​​«внимательно следит за шагами США и озаботится тем, чтобы Вашингтон заплатил соответствующую цену за незаконную «резолюцию» о санкциях». Пхеньян обещает меры, которые причинят «величайшую боль и страдание» за всю историю США и будут​ призваны «укротить американских гангстеров на глазах у всего мира».