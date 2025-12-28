Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США

Axios составил план, пообщавшись с соратниками Вэнса. Они рассказали, что тот намерен заручиться поддержкой Трампа и спонсоров, помочь республиканцам с выборами в конгресс, дистанцироваться от MAGA и опираться на сторонников

Джей Ди Вэнс (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс постепенно начнет подготовку к выборам главы государства 2028 года. Он начнет предвыборную кампанию до промежуточных выборов, ее первый шаг — пятиступенчатый план приведения республиканцев к успеху на промежуточных выборах в конгресс, пишет Axios.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2026 года. Axios пообщался с соратниками Вэнса, а также с людьми, знакомыми с его взглядами, и составил план из пяти пунктов, который должен помочь политику добиться поставленной цели в следующем году.

Первое положение этого плана для Вэнса — демонстрировать свою преданность президенту Дональду Трампу. Тот является доминирующей фигурой в Республиканской партии, и это останется неизменным до начала предвыборной гонки 2028 года. Поэтому, чтобы стать кандидатом от республиканцев, Вэнсу потребуется прочная поддержка Трампа, приводит Axios утверждения своих источников. При этом вице-президент постарается не затмевать собой главу государства, пишет издание.

Второй пункт — дистанцироваться от противостояния внутри движения сторонников Трампа Make America Great Again (MAGA). Вэнс не будет публично принимать сторону какой-либо фракции. Близкие к вице-президенту республиканцы сказали, что тот понимает: нет смысла провоцировать какую-либо из них задолго до праймериз 2028 года. Однако человек, знакомый с представлениями Вэнса, отметил, что тот стремится стать «голосом единства против левых».

Третий пункт — привлечение крупных сумм денег. Axios напоминает, что Вэнс возглавил финансовый комитет Национального комитета Республиканской партии. Это помогло ему познакомиться с крупнейшими спонсорами по всей стране задолго до начала кампании 2028 года, отмечает портал. В частности, у Вэнса сложился широкий спектр связей с миллиардерами Кремниевой долины. Однако ему по-прежнему необходимо наладить контакты с более традиционными спонсорами Республиканской партии, поясняет Axios. Привлечение крупных спонсоров также поможет Вэнсу лишить потенциальных соперников-республиканцев необходимых им средств.

Четвертое положение плана предполагает активное участие Вэнса в предвыборных мероприятиях республиканцев 2026 года. Источники ожидают, что большую часть года он будет прямо участвовать в предвыборной кампании кандидатов-республиканцев, что поможет заработать голоса избирателей и ему самому, а также укрепит его связи с организаторами и активистами на местах. Также Вэнс сможет заполучить новых союзников, которые могут оказаться полезными в будущем. Кроме того, таким образом Вэнс сможет отточить свои навыки, путешествуя и общаясь с избирателями из регионов. Возможное же сохранение республиканцами большинства в конгрессе сейчас является ключевым пунктом повестки дня Белого дома на 2027 и 2028 годы, оно может подтолкнуть традиционных сторонников партии активнее отдавать голоса за ее кандидата на предстоящих выборах президента. В случае, если республиканцы на промежуточных выборах покажут лучшие результаты, чем ожидалось, Вэнс может в определенной степени рассчитывать на похвалу.

Последний, пятый пункт плана — это опора на «армию влиятельных лиц». Вэнс вскоре может столкнуться с критикой со стороны потенциальных соперников-республиканцев, предупреждает Axios. Республиканцы, знакомые с позицией вице-президента, сказали, что ответ на это подорвет его авторитет. Вместо того, чтобы реагировать, он попытается опереться на консервативных сторонников, давно поддерживающих его, в том числе сына американского президента Дональда Трампа-младшего и ультраправого политического активиста Джека Пособека. Многие из таких деятелей, как отмечает Axios, выступали за то, чтобы Трамп назвал Вэнса своим преемником.

Сам Трамп в августе заявил, что Вэнс, «наиболее вероятно», может стать следующим кандидатом на будущих выборах от республиканцев. Однако, по его мнению, говорить об этом еще слишком рано.