Спорт⁠,
0

Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу

Авербух — об отсутствии Валиевой в шоу: экономит силы для возвращения в спорт
Валиева должна была выступить в шоу Авербуха, но, по словам продюсера, решила поберечь силы для возвращения в спорт. У фигуристки 25 декабря завершилась дисквалификация за допинг
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева экономит силы в связи с возвращением в спорт, поэтому не выступила в шоу «Аллилуйя любви», заявил хореограф и продюсер Илья Авербух, которого цитирует «РИА Новости».

Валиева была заявлена для участия в шоу Авербуха в воскресенье, но в итоге не принимала в нем участия. 25 декабря у фигуристки завершилась дисквалификация за триметазидин.

Авербух отметил, что поддерживает Валиеву и желает, чтобы ее возвращение в спорт «было настоящим».

«Главное, чтобы оно было полноценным — с турнирами, с проходом через все. И это будет очень важно — и для нее, и для страны. У нее есть все для этого — и силы, и молодость, и бесконечный талант, и замечательный тренерский коллектив, и всенародная любовь», — сказал Авербух.

Ранее Валиева решила тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. До отстранения она занималась в группе Этери Тутберидзе.

После дисквалификации за допинг Валиева лишилась всех завоеванных с декабря 2021 года титулов, в том числе чемпионки России и Европы.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева Илья Авербух
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
