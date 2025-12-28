Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу
Фигуристка Камила Валиева экономит силы в связи с возвращением в спорт, поэтому не выступила в шоу «Аллилуйя любви», заявил хореограф и продюсер Илья Авербух, которого цитирует «РИА Новости».
Валиева была заявлена для участия в шоу Авербуха в воскресенье, но в итоге не принимала в нем участия. 25 декабря у фигуристки завершилась дисквалификация за триметазидин.
Авербух отметил, что поддерживает Валиеву и желает, чтобы ее возвращение в спорт «было настоящим».
«Главное, чтобы оно было полноценным — с турнирами, с проходом через все. И это будет очень важно — и для нее, и для страны. У нее есть все для этого — и силы, и молодость, и бесконечный талант, и замечательный тренерский коллектив, и всенародная любовь», — сказал Авербух.
Ранее Валиева решила тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. До отстранения она занималась в группе Этери Тутберидзе.
После дисквалификации за допинг Валиева лишилась всех завоеванных с декабря 2021 года титулов, в том числе чемпионки России и Европы.
